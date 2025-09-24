Metales básicos: cobre toca picos de 15 meses por fuerza mayor de Freeport en mina indonesia

Por Tom Daly

24 sep (Reuters) - El cobre tocó el miércoles su nivel más alto en más de 15 meses, después de que Freeport-McMoran Inc declaró fuerza mayor en su complejo minero de Grasberg, en Indonesia, y recortó de forma drástica las previsiones de producción para 2026.

* Un corrimiento mortal de tierras en la mina subterránea Grasberg Block Cave el 8 de septiembre obligó a Freeport a suspender sus operaciones en la zona. Dos minas no afectadas podrían reanudar su actividad en el cuarto trimestre, pero Grasberg Block Cave sólo podría hacerlo por fases en el primer semestre de 2026, según la empresa.

* El mercado ya había descontado cierta escasez de oferta, pero la actualización de Freeport, que dijo que la producción de su unidad indonesia en 2026 podría ser un 35% inferior a las estimaciones previas, hizo que el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) se disparara un 3,9%, a US$10.358,5 la tonelada.

* Fue el nivel más alto desde mayo de 2024, cuando alcanzó un récord de US$11.104,5 la tonelada. El metal rojo avanzó más tarde a US$10.335,5.

* Dan Smith, director gerente de Commodity Market Analytics, dijo que la fuerza mayor "debería dar lugar a un repunte inmediato de cobertura de cortos".

* El alza del cobre impulsó a otros metales básicos. El zinc subió un 1,4%, a US$2927 la tonelada; el aluminio ganó un 0,7%; el níquel sumó un 0,4%; el estaño mejoró un 0,3%; pero el plomo restó un 0,2%.

* En Estados Unidos, la prima pagada por comprar aluminio en el mercado físico -además del precio LME- alcanzó un récord de US$0,74 por libra, o US$1631 por tonelada.

* La prima casi se ha duplicado desde fines de mayo, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el arancel sobre las importaciones del metal del 25% al 50%. (Reporte adicional de Dylan Duan y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano)