METALES BÁSICOS-Cobre toca récord por preocupaciones sobre oferta antes de decisión de la Fed

Por Pratima Desai

LONDRES, 8 dic (Reuters) -

Los precios del cobre alcanzaron máximos históricos el lunes, ya que la bajada del dólar antes de la reunión de la Reserva Federal de esta semana desencadenó una oleada de compras, mientras que la preocupación por la futura escasez reforzaba el sentimiento positivo.

* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,3%, a US$11.657 la tonelada, a las 10:57 GMT, desde un máximo anterior de US$11.771, acumulando una ganancia superior al 30% en lo que va de año.

* Se espera que la Fed recorte las tasas de interés esta semana. Esto afectaría a la divisa estadounidense, que, cuando cae, hace que los metales cotizados en dólares sean más baratos para los tenedores de otras divisas, una relación que utilizan los fondos para generar señales de compra y venta a partir de modelos numéricos.

* Las expectativas de déficit se deben en parte a las interrupciones del suministro en las minas en los últimos años, incluido un accidente en la gigantesca mina Grasbery de Freeport McMoRan

en Indonesia.

* Los suministros también se han ajustado en el resto del mundo,

ya que los comerciantes han estado enviando cobre a Estados Unidos desde marzo debido a los precios más altos en Comex

antes de los aranceles de importación planeados por el presidente estadounidense Donald Trump.

* El cobre refinado recibió finalmente una exención de los aranceles de importación del 50% que entraron en vigor el 1 de agosto, pero los gravámenes estadounidenses sobre el metal utilizado en las industrias de la energía y la construcción siguen bajo revisión, con una actualización prevista para junio.

* Los inventarios de cobre en los almacenes autorizados de Comex, que el viernes alcanzaron la cifra récord de 436.853 toneladas cortas o 396.306 toneladas métricas , han subido más de un 300% desde marzo.

* En otros metales básicos, el aluminio bajaba un 0,1%, a US$2.895 la tonelada; el zinc avanzaba un 0,4%, a US$3.110; el plomo sumaba un 0,4%, a US$2.011; el estaño ganaba un 0,3%, a US$40.175; y el níquel restaba un 0,1%, a US$14.930.

(Editado en español por Carlos Serrano)