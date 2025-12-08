METALES BÁSICOS-Cobre toca récord por preocupaciones sobre oferta antes de decisión de la Fed
- 1 minuto de lectura'
Por Pratima Desai
LONDRES, 8 dic (Reuters) -
Los precios del cobre alcanzaron máximos históricos el lunes, ya que la bajada del dólar antes de la reunión de la Reserva Federal de esta semana desencadenó una oleada de compras, mientras que la preocupación por la futura escasez reforzaba el sentimiento positivo.
* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,3%, a US$11.657 la tonelada, a las 10:57 GMT, desde un máximo anterior de US$11.771, acumulando una ganancia superior al 30% en lo que va de año.
* Se espera que la Fed recorte las tasas de interés esta semana. Esto afectaría a la divisa estadounidense, que, cuando cae, hace que los metales cotizados en dólares sean más baratos para los tenedores de otras divisas, una relación que utilizan los fondos para generar señales de compra y venta a partir de modelos numéricos.
* Las expectativas de déficit se deben en parte a las interrupciones del suministro en las minas en los últimos años, incluido un accidente en la gigantesca mina Grasbery de Freeport McMoRan
en Indonesia.
* Los suministros también se han ajustado en el resto del mundo,
ya que los comerciantes han estado enviando cobre a Estados Unidos desde marzo debido a los precios más altos en Comex
antes de los aranceles de importación planeados por el presidente estadounidense Donald Trump.
* El cobre refinado recibió finalmente una exención de los aranceles de importación del 50% que entraron en vigor el 1 de agosto, pero los gravámenes estadounidenses sobre el metal utilizado en las industrias de la energía y la construcción siguen bajo revisión, con una actualización prevista para junio.
* Los inventarios de cobre en los almacenes autorizados de Comex, que el viernes alcanzaron la cifra récord de 436.853 toneladas cortas o 396.306 toneladas métricas
* En otros metales básicos, el aluminio bajaba un 0,1%, a US$2.895 la tonelada; el zinc avanzaba un 0,4%, a US$3.110; el plomo sumaba un 0,4%, a US$2.011; el estaño ganaba un 0,3%, a US$40.175; y el níquel restaba un 0,1%, a US$14.930.
(Editado en español por Carlos Serrano)
- 1
El alto costo socioeconómico de invertir mal en la educación pública
- 2
El lago que desapareció: la historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar
- 3
La casa más grande del mundo: tiene 170 habitaciones y vive una familia de cuatro personas
- 4
Modo “maléfica”: el look con escote Marilyn que lució Juana Viale en el Almorzando de este domingo