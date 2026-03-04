METALES BÁSICOS: Cobre y complejo metalero suben por datos fabriles chinos más firmes

Por Eric Onstad

LONDRES, 4 mar (Reuters) - Los precios del cobre se recuperaban el miércoles tras dos sesiones de pérdidas, gracias a unos datos mejores de lo esperado de las fábricas privadas de China, el principal consumidor mundial de metales.

* Los precios del aluminio ampliaban sus ganancias hasta alcanzar su nivel más alto en más de un mes, debido a las preocupaciones sobre el suministro por la escalada de la guerra en Oriente Medio, una región clave para la producción de este metal.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1,5%, a US$13.150 por tonelada, a las 10:30 GMT. El metal rojo perdió un 3% en las dos últimas sesiones debido a la preocupación de que el conflicto en Oriente Medio socave el crecimiento económico y la demanda de metales.

* Los datos manufactureros chinos fueron dispares, y el índice oficial de gestores de compras, que sigue a los grandes fabricantes estatales, se situó algo por debajo de lo esperado.

* Sin embargo, el mercado de los metales se centró en una segunda encuesta realizada a productores privados más pequeños que superó las previsiones de los analistas, con un aumento del volumen de nuevos pedidos por noveno mes consecutivo.

* "Los PMI fueron buenos, vamos en la dirección correcta, con un crecimiento positivo de nuevo y buenos pedidos. La gente vuelve a apostar por el cobre", dijo Robert Montefusco, de la correduría Sucden Financial. "No obstante, tenemos que estar atentos a lo que ocurre en Oriente Medio, porque esta semana hemos tenido algunas oscilaciones muy importantes".

* El aluminio en la LME mejoraba un 1,7%, a US$3.305 la tonelada, tras alcanzar los US$3.318, su nivel más alto desde el 29 de enero, después de que la noruega Norsk Hydro anunció el martes el cierre controlado de su empresa conjunta de aluminio en Qatar.

* En otros metales básicos, el zinc en la LME avanzaba un 1,3%, a US$3.312; el plomo subía un 0,8%, a US$1.950,5; el níquel sumaba un 3,3%, a US$17.680; y el estaño mejoraba un 6,1%, a US$51.800.

(1 dólar = 6,9161 yuanes)

(Reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan en China; editado en español por Carlos Serrano)