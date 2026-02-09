METALES BÁSICOS: Débil demanda y aumento de existencias suponen un reto para alcistas del cobre

LONDRES, 9 feb (Reuters) - Los precios del cobre se estabilizaban el lunes debido a la caída del dólar, pero se prevé que las débiles perspectivas de demanda, especialmente en China, el principal consumidor, junto con el aumento de las existencias, supongan un reto para el optimismo en los mercados de metales industriales

* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres apenas variaba, situándose en US$12.990 la tonelada métrica a las 10:39 GMT. Los precios han caído un 10% desde que alcanzaron un récord de US$14.527,50 el 29 de enero

* La debilidad de la moneda estadounidense abarata los metales cotizados en dólares para los tenedores de otras divisas, una relación que los fondos utilizan en modelos numéricos para generar señales de compra y venta

* Los operadores afirman que el mercado sigue estando dominado por estos fondos y otros especuladores, como ha ocurrido en las últimas semanas. Esperan que los volúmenes disminuyan a medida que la actividad económica se estanque en las próximas semanas debido a las vacaciones del Año Nuevo Lunar en China

* "Los recientes máximos de los precios parecen cada vez más desconectados de los fundamentos industriales subyacentes, sobre todo a medida que se hacen más evidentes los indicios de ralentización de la demanda real", afirmaron los analistas de Britannia Global Markets en una nota

* "En China, los compradores de cobre están prolongando los cierres por el Año Nuevo Lunar, mientras que los fabricantes han reducido las compras al contado debido a la presión sobre los márgenes y al aumento de las existencias"

* Las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME, que ascienden a 184.300, han aumentado un 25% desde el 9 de enero, mientras que las de los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái, que ascienden a 248.911, han aumentado más de un 60% desde el 19 de diciembre

* Las expectativas de una demanda china débil se ven reflejadas en la prima del cobre de Yangshan, un indicador del interés de China por importar cobre. Se ha recuperado de los US$20 por tonelada del 28 de enero a alrededor de US$37 por tonelada, pero sigue siendo demasiado baja para indicar una demanda fuerte

* Esta semana, la atención se centrará en los datos sobre el empleo y los precios al consumo de Estados Unidos, que podrían influir en la dirección de las tasas de interés estadounidenses y el dólar

* Entre otros metales industriales en la LME, el aluminio operaba estable en US$3.085 por tonelada, el zinc bajaba un 0,5% a US$3.330, el plomo cedía un 0,5% a US$1.950, el estaño subía un 3,4% a US$48.340 y el níquel sumaba un 0,2% a US$17.125 (Reporte de Pratima Desai; edición de Ronojoy Mazumdar; Editado en Español por Ricardo Figueroa)