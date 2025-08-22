Metales básicos: El aluminio amplía sus ganancias ante la perspectiva de una mayor demanda china

PEKÍN, 22 ago (Reuters) -

Los precios del aluminio subían el viernes por segunda sesión consecutiva, ayudados por las perspectivas de mejora de la demanda en el principal consumidor, China, mientras que los inversores seguían pendientes del discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, más tarde en el día para conocer las perspectivas.

El contrato de aluminio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

sumaba un 0,07% hasta los 20.650 yuanes (US$2876,08) por tonelada métrica.

El contrato alcanzaba el nivel más alto desde el 15 de agosto, 20.730 yuanes por tonelada, a principios de la sesión. El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,15% hasta los US$2589 la tonelada, tras haber tocado antes el máximo desde el 18 de agosto en US$2595.

La previsión de un repunte estacional de la demanda el mes que viene puede haber impulsado los precios del aluminio, según dijeron el viernes los analistas del bróker Guosen Futures.

A principios de la semana, los esfuerzos para impulsar el fin de la guerra en Ucrania habían encendido las expectativas de un aumento de la oferta de Rusia, lo que había pesado sobre los precios del aluminio.

Pero un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia seguía siendo difícil de alcanzar.

"Se espera que el mercado del aluminio se estreche en 2026, a medida que se modere el crecimiento de la oferta", dijeron los analistas de ANZ en una nota.

En China, la producción actual de aluminio se ha acercado al límite de capacidad obligatorio, lo que deja un espacio limitado para un mayor crecimiento de la producción.

El complejo de metales básicos cotizaba en un rango estrecho con la atención puesta en el simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole y en el discurso de Powell del viernes para obtener pistas sobre la política monetaria estadounidense. El cobre LME retrocedía un 0,13%, el níquel subía un 0,07%, el plomo avanzaba un 0,23%, el estaño se revalorizaba un 0,16% y el zinc subía un 0,45%. El cobre SHFE avanzaba un 0,11%, el plomo se revalorizaba un 0,12%, mientras que el níquel retrocedía un 0,51%, el estaño caía un 0,64% y el zinc bajaba un 0,07%.

(US$1 = 7,1799 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich y Emelia Sithole-Matarise; editado en español por Patrycja Dobrowolska)