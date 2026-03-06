METALES BÁSICOS-El aluminio apunta a ganancias semanales ante riesgo de interrupciones en Oriente Medio

6 mar (Reuters) -

El aluminio la semana al alza el viernes, mientras la guerra en Oriente Medio amenazaba con interrumpir los ‌envíos desde la región, ‌que ⁠el año pasado produjo el 8% del suministro mundial. El contrato de aluminio más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la ​semana con ⁠una ⁠subida del 3,59%, a pesar de una caída del 1,77% el viernes, que cerró ​la sesión diurna en 24.715 yuanes (3.583,44 dólares) por tonelada métrica. El aluminio de ‌referencia a tres meses de la Bolsa de ​Metales de Londres subía un 0,68% ​hasta los 3.318,50 dólares por tonelada a las 0730 GMT, y se encamina a sumar más de un 5% en la semana.

Todas las miradas están puestas en Oriente Medio, ya que han comenzado a producirse interrupciones tras los casos de fuerza mayor en Qatalum, de ​Norsk Hydro, y Aluminium Bahrain .

Mientras tanto, el dólar estadounidense

se ha fortalecido, en camino de registrar una ganancia semanal ⁠de más del 1,4% en medio de la guerra. Un dólar más fuerte pesa sobre las materias ‌primas denominadas en dólares, mientras las hace menos asequibles para los inversores que utilizan otras divisas.

Los precios del petróleo

se disparaban, lo que avivaba los temores de inflación y llevó a los inversores a rebajar sus expectativas de recortes de tipos en Estados Unidos. Por otra parte, las existencias de aluminio en garantía de la SHFE han ido aumentando ‌desde que estalló la guerra el fin de semana, hasta alcanzar un total de 329.627 toneladas ⁠el viernes, lo que supone un aumento del 13,94% con respecto a ‌la semana anterior. Sin embargo, las existencias de aluminio de la ⁠LME caían a su nivel más bajo desde julio del ⁠año pasado.

Por su parte, el cobre se encamina a registrar pérdidas semanales. El cobre más activo de Shanghái bajó un 0,28%, hasta los 101.050 yuanes por tonelada, lo que supone una caída de casi el 2% en la semana. El cobre de referencia ‌de Londres subía un 0,39%, hasta los ​12.951 dólares por tonelada, en camino de cerrar la semana con una caída cercana al 3%.

(1 dólar = 6,8970 yuanes renminbi chinos) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; información adicional de Tom Daly en Londres; ‌edición de Rashmi Aich y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)