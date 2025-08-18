Metales básicos: el aluminio cae al añadir Estados Unidos más productos derivados a los aranceles del 50%

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 18 ago (Reuters) -

Los precios del aluminio bajaban el lunes en Shanghái y Londres, al incluir Estados Unidos más productos derivados del metal en el gravamen del 50% a la importación, lo que nubla las perspectivas de la demanda.

El contrato de aluminio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

cerró la sesión diurna con una caída del 0,68%, a 20.600 yuanes (US$2869) la tonelada métrica.

Al principio de la sesión, el contrato alcanzó los 20.550 yuanes, su nivel más bajo desde el 6 de agosto.

Mientras tanto, el aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres

bajaba un 0,65%, a US$2590 la tonelada a las 0800 GMT después de tocar el mínimo desde el 12 de agosto.

El Gobierno de Trump amplió el viernes el alcance de sus aranceles del 50% a las importaciones de acero y aluminio al añadir cientos de productos derivados a la lista de bienes sujetos a los gravámenes.

Los gravámenes sobre los bienes de la lista ampliada entran en vigor el 18 de agosto.

“El sentimiento se agrió tras los nuevos planes arancelarios de Trump”, dijo un comerciante de aluminio con sede en Singapur.

El aumento de los inventarios también presionó los precios, dijo el comerciante, que pidió no ser nombrado, ya que no está autorizado a hablar con los medios de comunicación.

(US$1 = 7,1802 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Harikrishnan Nair y Mrigank Dhaniwala; edición en español de Jorge Ollero Castela)