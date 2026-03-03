METALES BÁSICOS-El aluminio cae mientras el dólar se fortalece ante la escalada en Oriente Medio

3 mar (Reuters) -

El aluminio recortaba las ganancias anteriores y cerraba a la baja el martes, presionado por un dólar más fuerte, mientras la guerra ‌aérea de Estados Unidos ‌e ⁠Israel contra Irán se prolongaba por cuarto día consecutivo y ampliaba el conflicto a la región del golfo Pérsico. El aluminio más activo diurna con una caída del 0,58%, hasta los ​23.905 yuanes (3.468,36 dólares) ⁠la ⁠tonelada métrica, tras haber subido un 2,31% hasta los 24.600 yuanes anteriormente.

El metal, que había alcanzado su máximo ​mensual el lunes, ganó terreno al inicio de la sesión debido a que el cierre ‌del estrecho de Ormuz por parte de Irán generó incertidumbre ​sobre la oferta.

Los productores mundiales de aluminio han ​pausado las ofertas iniciales de primas a los compradores japoneses mientras evalúan el impacto de la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Los analistas de Goldman Sachs afirmaron en una nota el lunes que el mercado ya cotiza por encima de su valor razonable, pero que los precios podrían seguir subiendo sustancialmente si las interrupciones persisten durante un ​mes. El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,42%, hasta los 3.181 dólares por ⁠tonelada a las 0726 GMT, tras subir un 1,1%.

En términos más generales, la fortaleza del dólar está ejerciendo presión sobre ‌el complejo de metales básicos, en un clima de crecientes temores de inflación derivados del aumento de los precios del petróleo y el gas. El estaño lideraba la caída. El estaño más activo en el Mercado de Futuros de la Bolsa de Shanghái (SHFE, por sus siglas en inglés) se desplomaba un 12%, hasta los 394.890 yuanes la tonelada, tocando la caída máxima permitida. El estaño de referencia de Londres descendía un 6,18%, hasta ‌los 50.365 dólares la tonelada.

La fortaleza del dólar estadounidense hace que las materias primas denominadas en esta moneda ⁠sean menos asequibles para los inversores que utilizan otras divisas.

El reciente repunte del metal para soldadura ‌se detuvo debido a que el estado autónomo de Wa, en Myanmar, rico ⁠en estaño, está intensificando sus esfuerzos para reanudar la producción en algunas de ⁠sus minas, y se espera que la exportación de concentrados de estaño a China aumente a lo largo de 2026, lo que aliviará el temor por el suministro que sustentaba el repunte, según los analistas de la correduría china Galaxy Futures. Entre otros metales básicos del SHFE, el cobre bajaba un 1,40%, el zinc ‌caía un 0,89%, el níquel perdía un 3,16% ​y el plomo subía un 0,03%. En la Bolsa de Metales de Londres, el cobre avanzaba un 0,14%, el plomo se revalorizaba un 0,15%, el níquel subía un 0,41% y el zinc retrocedía un 0,45%.

(1 dólar = 6,8923 yuanes renminbi chinos) (Información de Lewis Jackson ‌y Dylan Duan; edición de Rashmi Aich y Mrigank Dhaniwala; edición en español de Jorge Ollero Castela)