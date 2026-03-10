Metales básicos: el aluminio cae tras comentarios de Trump sobre guerra con Irán

10 mar (Reuters) - El aluminio retrocedía el martes, lastrado por la toma de ganancias, ya que la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, de una rápida conclusión de la guerra en Oriente Medio alivió las preocupaciones sobre el suministro.

* El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por su sigla en inglés) bajaba un 1,2% a US$3.343 por tonelada métrica a las 1030 GMT.

* El lunes el contrato alcanzó su máximo desde marzo de 2022, a US$3.544, ante el temor a nuevos cierres de fundiciones del Golfo, incapaces de realizar envíos a través del estrecho de Ormuz.

* Más tarde el lunes, Trump estimó un rápido fin del conflicto con Irán, al tiempo que advirtió que lo intensificaría si Teherán intenta bloquear los envíos de petróleo.

* El aluminio cayó hasta un 3,5% a primera hora de la sesión del martes.

* "No estoy seguro de hasta qué punto todo el mundo aprecia lo difícil que es poner en marcha una planta de fundición de aluminio una vez que se ha cerrado", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree. "Lleva un poco de tiempo. Y esto está ocurriendo en un momento en el que los mercados del aluminio ya están relativamente ajustados".

* "No creo que los precios del aluminio vayan a desplomarse muy rápidamente", agregó, añadiendo que el "pequeño" superávit de aluminio previsto para 2026 se ha convertido ahora en un déficit.

* En Asia, donde las primas del aluminio al contado se han disparado, se recibió una orden para retirar 98.150 toneladas de aluminio de los almacenes de la LME en Port Klang , Malasia, lo que sugiere que los operadores buscan sacar provecho de la escasez del metal.

* El volumen representa el 21,7% de todo el aluminio que se encuentra actualmente en el sistema de almacenamiento de la LME.

* En tanto, el cobre subía un 1,2% a US$13.103,50 por tonelada. "Cualquier señal de alivio de la tensión podría generar un poco más de optimismo en torno a las condiciones cíclicas. Y por eso diría que el cobre está subiendo hoy", dijo Shah.

* Las importaciones de cobre de China cayeron un 16,1% en los dos primeros meses del año.

* Entre otros metales básicos de la LME, el zinc trepaba un 1,3% a US$3.370, por el aumento de los precios de la energía, mientras que el níquel sumaba un 0,2% a US$17.515, el plomo subía un 0,1% a US$1.938,50 y el estaño caía un 0,8% a US$50.030. (Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy, Rashmi Aich y Janane Venkatraman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)