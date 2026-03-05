Metales básicos-el aluminio sube ante las preocupaciones sobre el suministro en oriente medio

5 mar (Reuters) -

Los precios del aluminio subían el jueves, impulsados por la preocupación sobre el suministro procedente de Oriente Medio, devastado por la guerra, después de que ‌Aluminium Bahrain (Alba)

detuviera los envíos, aunque ‌la ⁠fortaleza del dólar estadounidense limitaba las ganancias. El aluminio más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con un alza del 1,31%, a 24.815 yuanes (3.598,72 dólares) la tonelada métrica, ​tras avanzar hasta un ⁠4,18% a ⁠primera hora de la sesión, hasta los 25.520 yuanes. El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa ​de Metales de Londres también recortó sus ganancias, subiendo un 0,49% hasta los 3.359 dólares por tonelada, a las ‌0752 GMT, tras subir un 1,74% a primera hora del día.

Alba, ​que opera una de las fundiciones de aluminio ​más grandes del mundo, declaró fuerza mayor el miércoles y detuvo los envíos, ya que el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz se ha paralizado casi por completo.

Irán había cerrado anteriormente el corredor clave para las materias primas procedentes de Oriente Medio, prometiendo atacar cualquier barco que intentara cruzar el estrecho en respuesta al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. La noticia de ​Alba se produjo después de que Norsk Hydro anunciara el cierre controlado de su empresa conjunta de aluminio en Qatar, así como una fuerza mayor.

La región del ⁠golfo Pérsico suministró el 8% del aluminio mundial el año pasado. Los analistas de Citi han elevado su objetivo de precio del aluminio en la ‌LME a tres meses de 3.400 a 3.600 dólares por tonelada y han afirmado que los precios podrían subir hasta los 4.000 dólares en un escenario alcista, citando las perturbaciones de la guerra en Irán.

"La fuerza mayor se ha materializado ahora en dos productores del golfo Pérsico, lo que supone un claro cambio del riesgo a la interrupción real", dijo Citi.

Las ganancias se veían limitadas por la fortaleza del dólar , que hace que las materias primas denominadas en dólares sean menos asequibles ‌para los compradores que utilizan otras divisas.

Otros metales básicos recortaban sus ganancias o su curso para cotizar a la baja ⁠en la sesión de la tarde en China. El cobre de Shanghái

bajaba un 0,16%, hasta los 101.080 yuanes ‌por tonelada, mientras que el cobre de Londres

retrocedía un 0,83%, a 12.948,50 dólares por tonelada.

Los inversores ⁠se centraron en la Asamblea Popular Nacional de China. China fijó su objetivo ⁠de para 2026 entre el 4,5% y el 5%, lo que supone una ligera rebaja con respecto al 5% alcanzado el año pasado y demuestra su tolerancia con un crecimiento más lento.

Un informe del planificador estatal indicó que se gestionaría la capacidad en una serie de industrias, entre ellas la fundición de cobre y la alúmina, ya que el país se enfrenta ‌a un exceso de capacidad. En el resto de la ​SHFE, el zinc subió un 0,06%, el plomo bajó un 0,06%, el níquel cayó un 0,31% y el estaño perdió un 0,90%. Entre otros metales de la LME, el zinc caía un 0,36%, el plomo perdía un 0,79%, el níquel bajaba un 1,21% y el estaño cedía un 2,80%.

(1 dólar = 6,8955 ‌yuanes chinos) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Subhranshu Sahu; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)