METALES BÁSICOS: el aluminio sube ante los temores sobre el suministro al intensificarse el conflicto con Irán

4 mar (Reuters) -

Los precios del aluminio prolongaban sus ganancias el miércoles, al agravarse las preocupaciones sobre el suministro después de que la noruega Norsk Hydro

anunciara el cierre controlado de su empresa conjunta de aluminio en Qatar, ante una guerra cada vez más amplia en Oriente Medio.

La región representa alrededor del 8% de la capacidad mundial de aluminio. Las preocupaciones sobre el suministro se están materializando a medida que el conflicto se extiende a los países vecinos, tras el cierre de Qatalum y la amenaza de Irán de atacar a los barcos que intenten transitar por el estrecho de Ormuz. El contrato de aluminio más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con un alza del 2,31%, a 24.795 yuanes (US$3.585,11) la tonelada métrica. El contrato de referencia de aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 1,60%, hasta los US$3.303 por tonelada a las 0700 GMT.

Norsk Hydro anunció el cierre de Qatalum el martes después de que su proveedor de gas advirtiera de una inminente interrupción del suministro. La empresa dijo que había emitido un aviso de fuerza mayor a sus clientes, ya que la restricción continúa, y se espera que el cierre dure hasta finales de marzo y que la reanudación completa pueda tardar entre seis y doce meses.

La interrupción "afecta a un mercado que ya estaba ajustado", dijo Ewa Manthey, estratega de materias primas de ING, en una nota.

"Antes del conflicto, nuestro balance de aluminio mostraba un déficit de alrededor de 600 kt en 2026. El límite de capacidad de China, las perturbaciones comerciales y el inminente cierre de Mozal ya estaban restringiendo el suministro", dijo Manthey, quien añadió que la caída de las existencias de la LME, las elevadas primas y el estrechamiento del diferencial entre el contrato al contado de la LME y el índice de referencia de tres meses

indicaban un suministro escaso incluso antes del conflicto. La fortaleza del dólar estadounidense continuaba limitando los beneficios del aluminio. Por otra parte, el contrato de cobre más activo en la Bolsa de Shanghái bajaba un 0,73%, hasta los 101.660 yuanes por tonelada, y el cobre de referencia avanzaba un 0,58%, hasta los US$13.030 por tonelada.

Los analistas de Citi advirtieron de que el conflicto con Irán podría hacer que los precios del cobre cayesen por debajo de los US$12.000 por tonelada a corto plazo, ya que la continua interrupción mantendría la presión sobre el contexto macroeconómico y mermaría la demanda de metales.

Añadieron que la disminución de las expectativas de recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y las previsiones de crecimiento cíclico más moderadas también han contribuido a la presión a la baja sobre los precios. En el resto de la SHFE, el zinc caía un 0,59%, el plomo bajaba un 0,38%, el estaño se desplomaba un 5,17% y el níquel subía un 0,12%. Entre otros metales de la LME, el zinc avanzaba un 0,52%, el plomo subía un 0,44%, el níquel ganaba un 1,20% y el estaño se revalorizaba un 2,79%.

(1 dólar = 6,9161 yuanes renminbi chinos) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Sherry Jacob-Phillips y Sonia Cheema; edición en español de María Bayarri Cárdenas)