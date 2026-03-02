METALES BÁSICOS-El aluminio sube ante temor a interrupciones en Ormuz tras los ataques a Irán

2 mar (Reuters) -

Los precios del aluminio se revalorizaban el lunes, ya que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ‌aumentó la preocupación por posibles interrupciones ‌en ⁠el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, una ruta fundamental para las materias primas mundiales. El contrato de aluminio más activo en la Bolsa de Futuros de ​Shanghái subía ⁠un 3,21% ⁠y cerró la sesión diurna bursátil a 24465 yuanes por tonelada métrica, tras alcanzar un máximo ​de cuatro semanas de 24.495 yuanes. Por su parte, el contrato de referencia de tres ‌meses para el cobre en la Bolsa de Metales ​de Londres avanzaba un 2,79% hasta alcanzar los ​3.227,50 dólares por tonelada a las 0700 GMT, tras alcanzar un máximo mensual de 3.232 dólares.

Israel lanzó una contra Teherán el domingo e Irán respondió con más bombardeos de misiles, un día después de que el asesinato del líder supremo Alí Jamenei sumiera a Oriente Medio y a la economía mundial en ​una incertidumbre cada vez mayor.

Los petroleros han suspendido el tránsito por el estrecho de Ormuz, aunque aún no ha sido bloqueado.

La región ⁠de Oriente Medio produce alrededor de 6,85 millones de toneladas de aluminio refinado, aproximadamente una décima parte de la producción ‌mundial y una cuarta parte de la producción fuera de China, según Natalie Scott-Gray, analista de metales de StoneX.

La mayor parte del metal se exporta y representó aproximadamente una quinta parte de las importaciones de aluminio de Europa en 2023, cuando el continente dejó de depender del material ruso.

La guerra reduciría aún más el suministro, según los operadores, ya que China se acerca a su límite de capacidad ‌y las existencias de las bolsas están por debajo de las normas estacionales.

Mientras tanto, el cobre subía. El ⁠contrato de cobre más activo de Shanghái

cerró con un alza del 1%, hasta los ‌103.850 yuanes por tonelada, y el cobre de referencia de Londres

se revalorizaba un ⁠0,34%, hasta los 13.389 dólares por tonelada.

Los precios del cobre subieron ⁠la semana pasada hasta alcanzar su máximo en cuatro semanas, pero siguen bajo la presión del aumento de las existencias mundiales, ya que las existencias almacenadas en los almacenes de la SHFE alcanzaron su máximo en diez años. Entre otros metales básicos de la SHFE, el zinc subía un 1,12%, el ‌plomo ganaba un 0,63%, el níquel avanzaba un ​1,09% y el estaño se disparaba un 2,96%. En el resto de la LME, el zinc subía un 1,16%, el plomo ganaba un 0,82%, el níquel se revalorizaba un 0,20% y el estaño bajaba un 2,51%. (Información de Lewis Jackson y ‌Dylan Duan; edición de Mrigank Dhaniwala y Ronojoy Mazumdar; edición en español de María Bayarri Cárdenas)