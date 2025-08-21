Metales básicos: el aluminio sube tras la reducción de existencias y la mejora de la demanda china

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 21 ago (Reuters) -

El aluminio superaba a sus homólogos el jueves, mientras la reducción de los inventarios y los indicios de mejora de la demanda en China, principal consumidor, la confianza.

El contrato de aluminio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

subía un 0,49%, hasta 20.620 yuanes (US$2872,83) por tonelada métrica. El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres apenas variaba a US$2575 la tonelada, a las 0700 GMT.

"La demanda (de aluminio) al contado ha mostrado signos de mejora, lo que unido a la reducción de existencias de algunos productos ha sostenido los precios", dijo un analista de aluminio de Shanghái bajo condición de anonimato, ya que no está autorizado a hablar con los medios de comunicación.

El retroceso anterior había suscitado un creciente interés de compra en el mercado al contado, limitando el margen a la baja de los precios, dijeron el jueves analistas del bróker Guosen Futures.

Los precios del aluminio habían caído durante tres sesiones consecutivas esta semana después de que Estados Unidos ampliara el arancel de importación del 50% para incluir los productos fabricados con el metal.

Además, las menores existencias de aluminio respaldarán los precios de Shanghái ante cualquier posible riesgo a la baja, dijeron los analistas del bróker Galaxy Futures en una nota el jueves.

Sin embargo, el aumento de la oferta mundial limitó la subida de los precios.

La producción mundial de aluminio primario aumentó en julio un 2,5% interanual, hasta 6,373 millones de toneladas, según datos del Instituto Internacional del Aluminio publicados el miércoles.

Mientras tanto, los inversores están muy pendientes del discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, el viernes, para comprobar las apuestas a una bajada de tipos.

Una divisa estadounidense más débil podría impulsar la demanda de metales cotizados en dólares. El cobre SHFE bajaba un 0,05%, el níquel caía un 0,33% y el estaño se dejaba un 0,73%, mientras que el zinc avanzaba un 0,16% y el plomo ganaba un 0,09%.

Los metales de la Bolsa de Metales de Londres perdían terreno. El cobre

cedía un 0,26%, el níquel

bajaba un 0,25%, el plomo

perdía un 0,58%, el zinc

caía un 0,43% y el estaño

retrocedía un 0,07%.

(US$1 = 7,1776 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Sonia Cheema y Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)