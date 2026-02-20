METALES BÁSICOS: El aluminio toca máximo de una semana, el cobre es lastrado por alza de existencias

Por Eric Onstad

LONDRES, 20 feb (Reuters) - Los precios del aluminio tocaron el viernes un máximo de una semana, respaldados por las persistentes preocupaciones sobre el suministro, mientras que el cobre se encaminaba hacia su tercera semana consecutiva de pérdidas debido al continuo aumento de las existencias.

* El aluminio referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0,5% a US$3.083 por tonelada métrica a las 10:45 GMT, tras tocar los US$3.103, su nivel más alto desde el 13 de febrero.

* El aluminio en la LME ha caído un 8% desde que alcanzó los US$3.356 por tonelada el 29 de enero, su máximo desde abril de 2022.

* La producción en China, principal productor, ha alcanzado recientemente el límite anual de 45 millones de toneladas impuesto por el Gobierno, mientras que otra fundición ha cerrado en Estados Unidos debido a los altos precios de la energía.

* El resto del mercado se mostró mixto, con volúmenes moderados debido al cierre de la Bolsa de Futuros de Shanghái por las fiestas del Año Nuevo Lunar. El mercado volverá a abrir el 24 de febrero.

* El cobre a tres meses en la LME cotizaba prácticamente sin cambios, a US$12.811,50 la tonelada, y se encamina hacia una caída semanal de alrededor del 1%.

* Las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME aumentaron en 9.575 toneladas hasta alcanzar las 235.150 toneladas , según datos publicados el viernes, lo que supone el nivel más alto desde marzo de 2025. Las existencias se han disparado un 65% en lo que va de año.

* El mercado de metales en general se vio afectado por la fortaleza del dólar, que se encaminaba hacia su mayor subida semanal desde octubre, tras una serie de datos económicos mejores de lo esperado y unas perspectivas más agresivas por parte de la Reserva Federal.

* Un dólar más fuerte encarece las materias primas que cotizan en la divisa estadounidense para los compradores que utilizan otras monedas.

* Entre otros metales básicos, el zinc en la LME subía un 0,1% a US$3.341,50 la tonelada, el níquel ganaba un 0,2% a US$17.320 y el estaño avanzaba un 0,7% a US$45.945, mientras que el plomo perdía un 0,2% a US$1.950,50.

(Reporte de Eric Onstad. Reporte adicional de Ishaan Arora y Swati Verma en Bangalore. Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)