Metales básicos: el aluminio toca máximo desde junio de 2022 por preocupaciones sobre oferta

Por Eric Onstad

LONDRES, 22 oct (Reuters) - Los precios del aluminio alcanzaron el miércoles su nivel más alto en más de tres años debido a la preocupación por una posible escasez y a las esperanzas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

* A las 0915 GMT, el aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0,9%, a US$2805 la tonelada, tras alcanzar los US$2821, su nivel más alto desde el 9 de junio de 2022.

* "Sólo puedo suponer que es el optimismo de las conversaciones comerciales y la relativa estrechez en el mercado", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank en Copenhague. "Lo que tenemos que ver hoy es si podemos afianzarnos por encima de ese nivel de US$2800. Si es así, esa zona podría convertirse en la nueva base para subir hacia los US$2950".

* Un informe mostró el lunes que la producción mundial de aluminio primario subió un 0,9% interanual en septiembre, a 6,08 millones de toneladas, en medio de un tope gubernamental a la producción en China, el mayor productor mundial.

* Los inversores guardan esperanzas de que se pueda evitar una guerra comercial entre el principal consumidor de metales, China, y Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump dijo el lunes que espera llegar a un acuerdo comercial justo con su par chino, Xi Jinping.

* El cobre en la LME operaba estable a US$10.629 la tonelada, ya que los potenciales compradores físicos retrocedieron ante los altos precios después de un repunte impulsado por los especuladores.

* El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una caída del 0,13%, a 85.420 yuanes (US$11.992,14) por tonelada.

* En otros metales básicos en la LME, el zinc subía un 0,6%, a US$3006 la tonelada; el plomo ganaba un 0,3%, a US$1991,5; el estaño avanzaba un 0,7%, a US$35.650; y el níquel bajaba un 0,1%, a US$15.155.

(US$1 = 7,1230 yuanes)

Para ver los precios de los futuros de metales básicos:

- COBRE

- PLOMO

- ESTAÑO

- NÍQUEL

- ALUMINIO

- ZINC

(Reporte adicional de Dylan Duan en Shanghái; editado en español por Carlos Serrano)