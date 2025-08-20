Metales básicos: el aluminio toca mínimo de dos semanas tras arancel de EEUU del 50%

Por Amy Lv y Lewis Jackson

PEKÍN, 20 ago (Reuters) - El aluminio se tambaleaba el miércoles tras tocar su nivel más bajo en más de dos semanas después de que Estados Unidos ampliara el arancel del 50% a la importación de los productos fabricados con el metal, aunque las esperanzas de una mejora estacional de la demanda en China, principal consumidor, frenaban las pérdidas.

El contrato de aluminio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerraba la con un descenso del 0,1%, a 20.570 yuanes (US$2864,38) por tonelada métrica.

Al principio de la sesión, alcanzó su nivel más bajo desde el 4 de agosto, a 20.430 yuanes. El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,1%, a US$2566 la tonelada, a las 0741 GMT, tras haber tocado antes el mínimo desde el 4 de agosto a US$2558.

El Departamento de Comercio de EEUU dijo el martes que aumentará los aranceles sobre el acero y el aluminio en más de 400 productos que incluyen turbinas eólicas y electrodomésticos.

"Las exportaciones chinas de productos de aluminio a EEUU caerán aún más tras la ampliación de los aranceles, pero dado que los nuevos productos añadidos no contienen un gran contenido de aluminio, el impacto global será limitado", dijeron analistas de Xinye Futures en una nota.

El complejo de metales básicos cotizaba principalmente en un rango estrecho antes del simposio de la Reserva Federal de EEUU de esta semana, que podría dar a los inversores más pistas sobre la postura de la política monetaria del banco central.

"Un recorte de los tipos probablemente respaldaría el crecimiento económico e impulsaría la demanda de metales", señalaron los analistas de ANZ en una nota el miércoles.

Además, China mantuvo sin cambios los tipos de interés de referencia en agosto por tercer mes consecutivo, al tiempo que las autoridades señalaban que no tenían prisa por desplegar el estímulo monetario. El cobre SHFE caía un 0,3%, el níquel bajaba un 0,48%, el plomo perdía un 0,51%, mientras que el zinc avanzaba un 0,18% y el estaño sumaba un 0,5%. El cobre LME subía un 0,18%, el níquel caía un 0,11%, el plomo retrocedía un 0,38% y el zinc avanzaba un 0,04%.

El zinc ganaba terreno en ambas bolsas, ayudado por las perspectivas de reducción de la oferta, mientras "una fundición china tiene previsto realizar tareas de mantenimiento en los hornos durante septiembre y octubre", según el proveedor de información Shanghai Metals Market.

(US$1 = 7,1813 yuanes chinos) (Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Harikrishnan Nair; editado en español por Patrycja Dobrowolska)