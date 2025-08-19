Metales básicos: el aluminio toca mínimos de cerca de dos semanas por negociaciones sobre Ucrania

Por Eric Onstad

LONDRES, 19 ago (Reuters) - Los precios del aluminio caían el martes a su nivel más bajo en casi dos semanas ante la perspectiva de que el fin de la guerra en Ucrania permita a Rusia, principal productor, aumentar la oferta.

* El aluminio de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0,6%, a US$2573 la tonelada, su nivel más bajo desde el 6 de agosto.

* Los precios del aluminio han caído durante tres sesiones, incluida la del viernes, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con su par ruso, Vladimir Putin, en un esfuerzo por mediar para poner fin a la guerra en Ucrania.

* El lunes, cuando Trump se reunió con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, ambos plantearon la posibilidad de mantener conversaciones a tres bandas con Putin.

* "El aluminio está liderando el índice a la baja esta semana y eso podría ser parte del llamado dividendo de la paz; una acción negativa de los precios debido a la perspectiva de un aumento de la oferta", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank en Copenhague.

* La LME ha prohibido el metal producido en Rusia después de mediados de abril de 2024 en su sistema de almacenamiento para cumplir con las sanciones estadounidenses y británicas impuestas por la invasión rusa de Ucrania en 2022 y muchas empresas han renunciado a utilizar material ruso.

* "El aluminio ha estado en una tendencia alcista desde abril y parece que hoy nos estamos sumergiendo por debajo de eso. Por lo tanto, me imagino que también estamos viendo algunas ventas técnicas por debajo de US$2580", agregó Hansen.

* En otros metales básicos, el cobre en la LME bajaba un 0,1%, a US$9728 la tonelada; el níquel restaba un 0,5%, a US$15.080; el zinc cedía un 0,1%, a US$2773,5; el plomo cotizaba plano a US$1971 y el estaño sumaba un 0,2%, a US$33.755.

