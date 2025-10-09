Metales básicos: el cobre alcanza los US$11.000 porque los inversores apuestan a la escasez

Por Tom Daly

9 oct (Reuters) -

El cobre alcanzó el jueves los US$11.000 por tonelada, un hito no visto en 16 meses, ya que los inversores se volcaron al metal después de que una serie de interrupciones en minas hizo temer una escasez, y el aluminio tocó un máximo de más de tres años.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subió un 3,1%, a la marca de US$11.000, y a poca distancia de su máximo histórico de US$11.104,50 de mayo de 2024.

* A las 1600 GMT, el metal trepó un 2,1%, a US$10.886,50.

* Los inversores de China, el principal consumidor de metales, volvieron al mercado el jueves tras una semana de vacaciones.

* Alastair Munro, estratega senior de metales de la correduría Marex, dijo que el dinero especulativo occidental se había volcado en el cobre a finales del tercer trimestre después de que Freeport declaró fuerza mayor en su mina de Grasberg en Indonesia.

* "Hoy, China ha entrado en la puja de un día para otro y su comunidad especulativa se unió a la occidental", dijo Munro, quien señaló que ahora estaba comenzando cierta toma de ganancias.

* Las existencias totales de cobre en el sistema de almacenamiento de la LME se situaron en 139.475 toneladas, las más bajas desde finales de julio.

* "Si hay alguna expectativa de que Grasberg va a volver más rápido de lo que se ha dicho en las últimas semanas, el cobre se vería afectado", dijo Tom Price, analista de Panmure Liberum.

* La fortaleza del cobre ayudó a imúlsar al complejo de metales básicos. El aluminio trepó un 2%, a US$2807,50, el nivel más alto desde junio de 2022, para luego negociarse en US$2802.

* El zinc ganó un 0,9%, a US$3032; el níquel sumó un 1%, a US$15.490; el plomo avanzó un 1,4%, a US$2029 y el estaño saltó un 1,7%, a US$37.030.

(US$1 = 7,1245 yuanes chinos) (Reporte de Tom Daly; Reporte adicional de Dylan Duan y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)