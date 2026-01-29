METALES BÁSICOS: el cobre alcanza máximo histórico ante los riesgos geopolíticos y el dólar débil

29 ene (Reuters) -

El cobre alcanzaba un máximo histórico el jueves, como parte de una amplia recuperación de los metales, respaldada por el interés de los inversores por los activos físicos en un contexto de riesgos geopolíticos y debilidad del dólar. El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la sesión diurna con un alza del 6,71%, hasta los 109.110 yuanes (15.708,77 dólares) por tonelada métrica, tras subir un 8,53% y alcanzar un máximo histórico de 110.970 yuanes por tonelada anteriormente en la sesión. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres también mostraba fortaleza, y subía un 6,32%, hasta los 13.913,50 dólares por tonelada, a las 0700 GMT, tras dispararse un 7,94% hasta alcanzar un máximo histórico de 14.125 dólares.

El contrato de Shanghái ha subido un 9% en lo que va de año, mientras que el índice de referencia de Londres ha subido más de un 11%, tras el repunte récord de 2025, impulsado por la inquietud sobre el suministro derivada de las interrupciones en las minas y la dislocación regional en un escenario de amenazas arancelarias de Estados Unidos.

El cobre está subiendo a medida que los inversores se alejan de los fuertes avances del oro y la plata, según los operadores. La subida del cobre el jueves se produjo después de que el oro y la plata batieran récords debido a la carrera de los inversores hacia los activos físicos en un contexto de riesgos geopolíticos, en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles a Irán con posibles ataques si no llegaba a un acuerdo sobre las armas nucleares. El dólar estadounidense se estabilizaba, después de que la Reserva Federal mantuviera sin cambios los tipos de interés el miércoles, pero seguía rondando los mínimos recientes.

La debilidad del dólar contribuyó a sostener las materias primas denominadas en dólares, al hacerlas más asequibles para los inversores que utilizan otras divisas, lo que impulsó la demanda.

Los avances del metal rojo se produjeron a pesar de la débil demanda al contado en el mayor mercado consumidor, China. La prima del cobre de Yangshan

, un indicador de la demanda china de cobre importado, bajó el miércoles a 20 dólares por tonelada, el nivel más bajo desde julio de 2024.

Por otra parte, el aluminio se mantenía fuerte. El contrato más activo

cerró con un alza del 2,92%, hasta los 25.590 yuanes por tonelada, y el índice de referencia de Londres

avanzaba un 1,30%, hasta los 3.299,50 dólares. Entre otros metales básicos de la SHFE, el zinc subía un 2,91%, el plomo ganaba un 1,09%, el níquel se revalorizaba un 1,79% y el estaño avanzaba un 0,28%. En otros lugares de la LME, el zinc crecía un 2,91%, el plomo avanzaba un 1,44%, el níquel subía un 2,49% y el estaño un 1,07%.

(1 dólar = 6,9458 yuanes renminbi chinos) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)