Metales básicos: el cobre alcanza máximos de 16 meses ante el optimismo por el acuerdo China-EEUU

El cobre subía el lunes a máximos de 16 meses, impulsado por el optimismo sobre un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, después de que responsables de las dos mayores economías del mundo esbozaran el marco de las negociaciones antes de las conversaciones de sus líderes.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

cerraba la sesión diurna con una subida del 1,73%, hasta 88.370 yuanes (US$12.406,29) por tonelada métrica.

Al principio de la sesión alcanzaba los 88.700 yuanes por tonelada, el nivel más alto desde mayo de 2024. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,76%, a US$11.046 la tonelada a las 0725 GMT.

El futuro de Londres tocaba un máximo de 16 meses de US$11.094 la tonelada a principios de la sesión, reduciendo la brecha con el máximo histórico de US$11.104,5 la tonelada.

Los negociadores tanto de China como de Estados Unidos llegaron a un marco para un acuerdo comercial en el marco de la cumbre de la ASEAN el domingo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, se reunirán el jueves en Corea del Sur.

El marco pondrá en pausa los fuertes aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y agregó que espera que Pekín retrase un año su régimen de control de exportaciones de tierras raras y reactive las compras de soja estadounidense.

El principal negociador comercial chino, Li Chenggang, también confirmó a los periodistas el "consenso preliminar".

La mayoría de los demás metales básicos también subían tras el anuncio del marco. Por lo demás, entre los metales básicos de la SHFE, el aluminio se revalorizaba un 0,61%, el zinc y el níquel subían un 0,34%, el estaño repuntaba un 1,15%, mientras que el plomo apenas se movía. Entre los demás metales de la LME, el aluminio ganaba un 0,84%, el zinc subía un 0,41%, el estaño avanzaba un 1,01%, el níquel registraba una única pérdida del 0,10%, mientras que el plomo apenas variaba.

(US$1 = 7,1230 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Harikrishnan Nair y Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)