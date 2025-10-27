Metales básicos: el cobre alcanza máximos de 17 meses por optimismo ante acuerdo comercial EEUU-China

LONDRES, 27 oct (Reuters) - Los precios del cobre alcanzaron el lunes máximos de 17 meses, impulsados por las señales de relajación de la tensión comercial entre las dos mayores economías del mundo, China y Estados Unidos, y las esperanzas de un mayor crecimiento y una mayor demanda.

* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,6% a US$11.026 la tonelada métrica a las 1120 GMT, tras haber tocado antes los US$11.094 la tonelada, el nivel más alto desde el 20 de mayo del año pasado.

* Funcionarios chinos y estadounidenses han discutido el marco de un acuerdo comercial que el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping podrían decidir esta semana, lo que pondría en pausa los aranceles más onerosos de Estados Unidos y los controles de exportación de tierras raras chinas.

* Los operadores de metales dijeron que las ganancias industriales de China crecieron a su ritmo más rápido en casi dos años en septiembre, lo que sugiere que el crecimiento en el principal consumidor de metales industriales puede estar ganando impulso.

* La debilidad del dólar frente al yuan, que abarató el precio de las materias primas en dólares para los compradores chinos, contribuyó a la confianza de los mercados metalúrgicos.

* Sin embargo, la prima del cobre Yangshan , un indicador del apetito de China por importar cobre, se ha reducido a US$38 la tonelada, frente a los US$58 de finales de septiembre y los US$100 de mayo, lo que indica que las compras aún no se han acelerado.

* Las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense recorte las tasas de interés esta semana están pesando sobre el dólar y podrían impulsar la demanda de metales básicos.

* El zinc a tres meses subía un 1% a US$3054 la tonelada, el aluminio ganaba un 0,3% a US$2868, el plomo avanzó un 0,4% a US$2024, el estaño subía un 1,2% a US$36.225 y el níquel apenas varió a US$15.360. (Reporte de Pratima Desai. Información adicional de Dylan Duan. Edición de Mark Potter. Edición en español de Daniela Desantis)