Metales básicos: el cobre alcanza máximos de más de 16 meses ante inquietud por descenso de oferta

Los precios del cobre subían el lunes a su nivel más alto en más de 16 meses, apoyados por las preocupaciones sobre la oferta del principal productor, Chile, y el principal proveedor, Indonesia. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,4% a US$10.760 por tonelada métrica, a las 0414 GMT, alcanzando su punto más alto desde mayo de 2024 y extendiendo las ganancias a una cuarta sesión. La minera Freeport dijo el domingo que cinco trabajadores que estaban desaparecidos tras un desastre de flujo de lodo en la mina de cobre y oro de Grasberg en Indonesia fueron encontrados sin vida.

Grasberg, segunda mina de cobre del mundo, representa el 3% de la producción mundial de concentrados.

Los analistas estiman que la interrupción podría suponer una pérdida de 591.000 toneladas de producción de cobre entre septiembre de 2025 y finales de 2026, lo que ha llevado a Goldman Sachs, Citi y Bank of America a elevar sus previsiones de precios.

"Continuó el impulso alcista en el cobre, y los precios se dispararon hasta los 10.700. Los inversores siguen preocupados por los problemas de suministro en Chile e Indonesia", afirma ANZ en una nota.

"Los desafíos de suministro de las minas, junto con la campaña antinvolución de China, están afectando al crecimiento de la producción de cobre refinado".

La producción de Chile cayó un 9,9% interanual en agosto después de un accidente en la mina insignia de Codelco el 31 de julio.

En otros lugares, el Gobierno de Trump despedirá masivamente a trabajadores federales si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide que las negociaciones con los demócratas del Congreso para poner fin a un cierre parcial de la Administración no van "absolutamente a ninguna parte", dijo el domingo un alto cargo de la Casa Blanca. Entre otros metales londinenses, el aluminio se mantenía estable a US$2707 la tonelada, el níquel bajaba un 0,2% a US$15.400, el plomo descendía un 0,1% a US$2018, el estaño retrocedía un 0,8% a US$37.155 y el zinc subía un 0,2% a US$3038,5.

"Los precios del aluminio también superaron la marca de los 2700 la semana pasada, apoyados tanto por la preocupación por la oferta como por la fuerte demanda a medida que mejoran los índices de explotación", dijo ANZ.

Los mercados chinos permanecerán cerrados del 1 al 8 de octubre por la Semana Dorada.

