METALES BÁSICOS: El cobre alcanza máximos históricos mientras China promete un impulso fiscal

PEKÍN, 12 dic (Reuters) -

Los precios del cobre alcanzaban el viernes un máximo histórico y se encaminaban a su tercera subida semanal consecutiva, alentados por la promesa del principal consumidor, China, de dar un impulso fiscal el año próximo y el recorte de los tipos de interés y la ampliación del balance de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una subida del 1,95%, a 94.080 yuanes (US$13.335,03) por tonelada métrica. Alcanzó un nuevo máximo de 94.570 yuanes y superó el récord anterior alcanzado el lunes.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,13%, a US$11.887 la tonelada, a las 07:26 GMT, tras tocar un récord de US$11.952 en las operaciones de la tarde.

En lo que va de semana, los índices SHFE y LME han ganado un 1,4% y un 1,9%, respectivamente.

La confianza aumentó tras lectura que hizo la agencia estatal de noticias Xinhua de la Conferencia Central de Trabajo Económico —celebrada los días 10 y 11 de diciembre— en la que los dirigentes chinos se comprometieron a mantener una política fiscal "proactiva" en 2026.

El sentimiento del mercado también se vio impulsado después de que la Reserva Federal recortara los tipos en 25 puntos básicos el miércoles y dijera que empezaría a comprar bonos del Estado a corto plazo el viernes. El reinicio de la compra de bonos ampliará de nuevo el balance de la Fed.

La carrera récord del cobre utilizado en la energía, la construcción y la fabricación se produce en un momento en que las interrupciones del suministro de las minas y las salidas masivas de cobre hacia Estados Unidos han avivado la preocupación por una escasez fuera de Estados Unidos.

ANZ Research espera que los precios del cobre se mantengan por encima de los US$11.000 por tonelada en 2026, con precios potencialmente cercanos a los US$12.000 a finales de año en el contexto de limitaciones de la oferta y aceleración del crecimiento de la demanda.

El estaño SHFE subía más de un 5%, hasta alcanzar un máximo de 44 meses de 338.800 yuanes la tonelada, apoyado por el temor a interrupciones de la oferta.

El aluminio SHFE avanzaba un 0,8%, el zinc subía un 2,45%, mientras que el níquel bajaba un 0,15% y el plomo descendía un 0,67%.

Entre los demás metales de la LME, el aluminio bajaba un 0,19%, el níquel apenas variaba, el plomo cedía un 0,25% y el zinc perdía un 0,2%, mientras que el estaño ganaba un 1,67%.

(US$1 = 7,0551 yuanes chinos)

