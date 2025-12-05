METALES BÁSICOS: El cobre alcanza máximos históricos por mejora de perspectivas de Citi

(Actualiza con precios cerca del cierre)

5 dic (Reuters) - El cobre alcanzó un máximo histórico el viernes después de que Citi elevó sus perspectivas de precios para el metal, mientras que la debilidad del dólar también sirvió de apoyo antes de una esperada baja de tasas en Estados Unidos la próxima semana.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subió un 1,7% a US$11.635 la tonelada a las 1736 GMT. El metal, muy usado en la energía, la construcción y la industria manufacturera, llegó a subir un 2,2%, a un máximo histórico de US$11.705.

* El cobre LME va camino de terminar la semana con un alza del 3,9% y ha ganado más de un 30% en 2025.

* "Creo que el cobre está subiendo lentamente. Los fondos lo están respaldando ahora porque ven que se está produciendo escasez", dijo John Meyer, analista de SP Angel, refiriéndose a una serie de restricciones de suministro en minas.

* Citi espera que el cobre siga subiendo a principios del año que viene y que alcance un promedio de US$13.000 en el segundo trimestre, frente a los US$12.000 de su previsión de octubre, y en su escenario alcista subió su pronóstico a US$15.000 desde US$14.000.

* El banco afirma que los precios seguirán apoyados por las compras de macrofondos, ya que los inversores se posicionan ante un aterrizaje económico suave de Estados Unidos, junto con una creciente escasez de oferta.

* Estas previsiones "ayudan a animar a algunos de los fondos más grandes a entrar en el cobre", dijo Meyer. "Es una historia que ha ido cobrando impulso".

* Se espera una mayor escasez por la acumulación de existencias en Estados Unidos vinculada al arbitraje COMEX-LME, según Citi. Aún así, la prima del contrato de cobre LME al contado sobre el forward a tres meses se ha reducido a US$33 la tonelada, desde los cerca de US$88 del miércoles, mostrando una menor urgencia por el metal de inmediato.

* Entre otros metales básicos de la LME, el aluminio bajó un 0,4% a US$2.891 la tonelada, mientras que el estaño cedió un 0,6% a US$39.985. El plomo perdió un 0,5% a US$2.004, el níquel ganó un 0,3% a US$14.935 y el zinc sumaba un 0,2% a US$3.094 tras tocar su máximo en casi un año en US$3.125.

(Reporte de Tom Daly. Reporte adicional de Dylan Duan y Lewis Jackson. Editado en Español por Ricardo Figueroa)