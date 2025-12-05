METALES BÁSICOS: El cobre alcanza máximos históricos tras elevar Citi sus perspectivas de precios

SHANGHÁI, 5 dic (Reuters) -

El cobre alcanzaba un máximo histórico el viernes, después de que Citi elevara sus perspectivas de precios para el metal industrial, con la preocupación por la oferta y el optimismo en torno a un probable recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos la próxima semana apuntalando el mercado.

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái abría la jornada con una subida del 2,19%, a 92.780 yuanes (US$13.125,28) por tonelada métrica, tras haber alcanzado un máximo histórico de 92.910 yuanes la tonelada al principio de la sesión.

El cobre de Shanghái registraba una subida semanal del 4,99%.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres también avanzaba, un 1,90% a US$11.667,60 la tonelada a las 0705 GMT, tras haber alcanzado un máximo de US$11.705 anteriormente.

El cobre londinense terminará la semana con una subida del 4,32%.

Los analistas de Citi esperan que los precios del cobre sigan subiendo a principios del año que viene y alcancen una media de US$13.000 la tonelada en el segundo trimestre de 2026, frente a los US$12.000 de sus previsiones de octubre, con su escenario alcista subiendo a US$15.000 desde los US$14.000.

El banco afirma que los precios seguirán respaldados por la compra de macrofondos, mientras los inversores se posicionan para un aterrizaje económico suave de EEUU, junto con una creciente escasez de oferta, en un momento en que el crecimiento de la oferta minera no logra seguir el ritmo de la aceleración de la transición energética y la demanda relacionada con la inteligencia artificial.

El banco añadió que se espera una mayor escasez debido a la acumulación de existencias en EEUU vinculada al arbitraje COMEX-LME.

Reuters informó el jueves de que el operador de materias primas Mercuria estaba detrás de la retirada de más de 40.000 toneladas de cobre de los almacenes registrados en la LME esta semana.

El cobre siguió saliendo de los almacenes registrados en la LME en Asia, según los datos de la bolsa del jueves.

Gran parte del cobre retirado de los almacenes de la LME se había enviado a los EEUU, donde los precios del cobre se mantenían elevados en medio de preocupaciones arancelarias, manteniendo bajas las existencias de cobre en otros lugares.

La esperanza de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés la próxima semana también ha contribuido al mercado del cobre.

Entre los demás metales básicos de la SHFE, el aluminio subía un 1,29%, el zinc ganaba un 2,04%, el plomo avanzaba un 0,61%, el estaño retrocedía un 0,28% y el níquel apenas variaba.

Entre los demás metales de la LME, el aluminio subía un 0,34%, el zinc sumaba un 0,79%, el plomo avanzaba un 0,22%, el estaño descendía un 0,14% y el níquel apenas variaba.

(US$1 = 7,0688 yuanes chinos renminbi)

(Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Rashmi Aich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)