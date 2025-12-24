METALES BÁSICOS-El cobre alcanza máximos históricos tras los sólidos datos del PIB de EE. UU.

24 dic (Reuters) -

Los precios del cobre ampliaban sus avances hasta alcanzar máximos históricos el miércoles, después de que el sólido crecimiento económico de Estados Unidos impulsara las perspectivas de demanda del metal, y las limitaciones de la oferta reforzaran aún más los precios.

El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái la jornada con una subida del 2,3%, a 95.080 yuanes (US$13.551,88) por tonelada métrica, a las 0723 GMT, tras tocar un máximo histórico de 96.510 yuanes en la sesión. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Futuros de Londres subía un 1,3% a US$12.220,0 la tonelada. Anteriormente había alcanzado un récord de US$12.282.

El contrato ha registrado una subida anual del 39% gracias a la debilidad del dólar estadounidense, las apuestas a nuevos recortes de tipos de la Reserva Federal, la creciente demanda de inteligencia artificial y la transición a las energías renovables, y las interrupciones en el suministro de las minas, que han alimentado la inversión especulativa en el metal.

La economía estadounidense creció en el tercer trimestre a su ritmo más rápido en dos años, impulsada por la solidez del gasto de los consumidores y el fuerte repunte de las exportaciones.

Por lo que respecta a la oferta, las principales fundiciones de cobre de China reducirán su producción en más de un 10% en 2026 para contrarrestar el exceso de capacidad que ha provocado una distorsión cada vez mayor de las tarifas de procesamiento del concentrado de cobre, según informó el mes pasado un proveedor de información del mercado chino.

El complejo metalúrgico se vio aún más favorecido por el peor comportamiento anual del dólar en más de dos décadas, en un momento en que los inversores apostaban a que la Reserva Federal tendría margen para seguir recortando los tipos el año que viene, incluso cuando algunos de sus homólogos parecían dispuestos a subirlos. Entre otros metales básicos de la SHFE, el níquel ampliaba sus ganancias por sexta sesión consecutiva, subiendo un 4,8% a 126.650 yuanes la tonelada y alcanzando antes un máximo de casi nueve meses. El níquel de referencia londinense también avanzaba, un 0,7%, a US$15.845 la tonelada, tras tocar el martes un máximo de siete meses, a US$15.980 la tonelada.

En Shanghái, el aluminio sumaba un 0,9%, el zinc ganaba un 0,9%, el plomo subía un 1,80%, mientras que el estaño se mantenía estable. Entre los demás metales de la LME, el aluminio se revalorizaba un 0,9%, el zinc se anotaba un 1%, el plomo crecía un 0,8%, mientras que el estaño también avanzaba un 1,2%.

(1 dólar = 7,0176 yuanes chinos)

(Información de Ishaan Arora en Bengaluru, información adicional de Swati Verma; edición de Sonia Cheema y Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)