METALES BÁSICOS: el cobre alcanza su máximo en más de una semana tras el regreso de China de las vacaciones

Por Eric Onstad

LONDRES, 24 feb (Reuters) - Los precios del cobre subían el martes a su nivel más alto en más de una semana, impulsados por el optimismo en China, el principal consumidor de metales, donde los mercados reabrieron tras varios días festivos.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1,6% a US$13.080 por tonelada métrica a las 1000 GMT, tras tocar su máximo desde el 12 de febrero, a US$13.169.

* El cobre en la LME, que cayó un 0,7% el lunes, ha subido un 21% en los últimos tres meses, pero se encuentra muy por debajo del máximo histórico de US$14.527,50 alcanzado el 29 de enero.

* Algunos inversores creen que la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de la semana pasada, que anuló los aranceles de emergencia del presidente Donald Trump, beneficiará a China, como pone de manifiesto el repunte de los mercados bursátiles chinos.

* El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái subió un 0,8% y cerró la sesión diurna a 101.510 yuanes (US$14.728,88) la tonelada en el primer día de reapertura de la bolsa tras las fiestas de nueve días por el Año Nuevo Lunar en China.

* Las existencias de cobre en los almacenes registrados en la LME aumentaron en otras 1.350 toneladas hasta alcanzar las 243.175, según datos publicados el martes, la cifra más alta desde marzo de 2025, tras haber aumentado un 71% en lo que va de año.

* Entre otros metales básicos de la LME, el níquel subía un 2,8%, ya que las autoridades indonesias se plantearon revocar el permiso medioambiental de PT QMB New Energy Materials, una empresa conjunta de níquel y cobalto liderada por la china GEM.

* El aluminio subía un 0,6% a US$3.107 por tonelada, el zinc ganaba un 0,7% a US$3.378,50, el plomo sumaba un 0,3% a US$1.956,50 y el estaño avanzaba un 2,3% a US$48.799.

(1 dólar = 6,8919 yuanes chinos) (Reporte de Eric Onstad; reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan en China; edición de Hugh Lawson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)