METALES BÁSICOS: el cobre alcanza su máximo en más de una semana tras el regreso de China de las vacaciones
Por Eric Onstad
LONDRES, 24 feb (Reuters) - Los precios del cobre subían el martes a su nivel más alto en más de una semana, impulsados por el optimismo en China, el principal consumidor de metales, donde los mercados reabrieron tras varios días festivos.
* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 1,6% a US$13.080 por tonelada métrica a las 1000 GMT, tras tocar su máximo desde el 12 de febrero, a US$13.169.
* El cobre en la LME, que cayó un 0,7% el lunes, ha subido un 21% en los últimos tres meses, pero se encuentra muy por debajo del máximo histórico de US$14.527,50 alcanzado el 29 de enero.
* Algunos inversores creen que la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos de la semana pasada, que anuló los aranceles de emergencia del presidente Donald Trump, beneficiará a China, como pone de manifiesto el repunte de los mercados bursátiles chinos.
* El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái subió un 0,8% y cerró la sesión diurna a 101.510 yuanes (US$14.728,88) la tonelada en el primer día de reapertura de la bolsa tras las fiestas de nueve días por el Año Nuevo Lunar en China.
* Entre otros metales básicos de la LME, el níquel subía un 2,8%, ya que las autoridades indonesias se plantearon revocar el permiso medioambiental de PT QMB New Energy Materials, una empresa conjunta de níquel y cobalto liderada por la china GEM.
* El aluminio subía un 0,6% a US$3.107 por tonelada, el zinc ganaba un 0,7% a US$3.378,50, el plomo sumaba un 0,3% a US$1.956,50 y el estaño avanzaba un 2,3% a US$48.799.
(1 dólar = 6,8919 yuanes chinos) (Reporte de Eric Onstad; reporte adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan en China; edición de Hugh Lawson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)