METALES BÁSICOS. El cobre amplía bajas ante fortaleza del dólar y dudas sobre demanda

(Actualiza con cotizaciones hacia el cierre)

4 nov (Reuters) - El cobre cayó el martes por cuarta sesión consecutiva, tocando su nivel más bajo en casi dos semanas debido al fortalecimiento del dólar y la preocupación por la demanda, después de que la semana pasada alcanzó un máximo histórico.

* A las 10:15 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó un 1,6% a US$ 10.674 la tonelada a las 17:00 GMT. Previamente cotizó en 10.557,50, su nivel más bajo desde el 22 de octubre. El 29 de octubre alcanzó un máximo histórico de US$ 10.200.

* El contrato de cobre al contado de la LME cotizaba con un descuento de US$ 29 la tonelada con respecto al contrato a plazo a tres meses , lo que sugiere que no existe una necesidad acuciante de metal a corto plazo.

* El dólar también pesó sobre los precios, ya que cotizaba cerca de máximos de tres meses. Un billete verde más fuerte encarece los metales denominados en dólares para los tenedores de otras divisas. Además, la caída del yuan, en mínimos de dos semanas, mermó el poder adquisitivo de China, principal consumidor de cobre.

* La chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, redujo el martes su pronóstico de producción para 2025, a pesar del aumento de la extracción en los primeros nueve meses.

* "Las perspectivas dependen ahora del apetito por el riesgo en general, con la posibilidad de que se ponga a prueba el soporte a corto plazo", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank, señalando que la reciente tendencia alcista está proporcionando soporte para el cobre en torno a US$ 10.550.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME restó un 1,5%, a US$ 2.859,5 la tonelada; el níquel cedió un 0,3%, a US$ 15.090; el estaño bajó un 1%, a US$ 35.675; el plomo cayó un 0,2%, a US$ 2.022; y el zinc descendió un 0,4%, a US$ 3.087. (Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Dylan Duan y Lewis Jackson; editado en español por Carlos Serrano)