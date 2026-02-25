METALES BÁSICOS: el cobre amplía sus avances ante las apuestas por la reposición de existencias

25 feb (Reuters) -

El cobre ampliaba sus avances el miércoles, en un momento en que los operadores apostaron por la demanda de reposición de existencias después de que los participantes del mercado chino regresaran de la festividad de nueve días por el Año Nuevo Lunar.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 0,84% y cerraba la sesión diurna a 102.460 yuanes (US$14.918,25) la tonelada métrica.

El contrato de Shanghái alcanzó los 102.780 yuanes anteriormente en la sesión, el nivel más alto desde el 12 de febrero.

El contrato de referencia de tres meses del cobre en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,93%, hasta alcanzar los US$13.288,50 por tonelada a las 0700 GMT, tras alcanzar los US$13.308,50, también el nivel más alto desde el 12 de febrero.

Citi dijo el martes que se inclina por una tendencia alcista del cobre y espera que el precio del metal rojo alcance los US$14.000 por tonelada en los próximos tres meses, citando las expectativas de una demanda más firme en China y las compras financieras.

Aunque la dirección de los precios sigue siendo incierta, los riesgos a corto plazo parecen inclinarse al alza, ya que las compras previstas en las caídas por parte de los inversores y la reposición de existencias en China tras el Año Nuevo Lunar probablemente proporcionen apoyo, según los analistas de Citi.

La prima del cobre de Yangshan , un indicador del apetito de China por el cobre importado, respaldó las expectativas de un repunte de la demanda en China con un aumento del 60% hasta los US$53 por tonelada el martes.

Al mismo tiempo, el aumento de las existencias mundiales siguió siendo un tema central para los inversores.

Las existencias de cobre en los almacenes registrados en la LME aumentaron hasta las 243.175 toneladas, según los datos publicados el martes, la cifra más alta desde marzo de 2025, tras haber aumentado un 71% en lo que va de año.

Por su parte, el estaño lideraba las ganancias entre los metales básicos.

El estaño más activo de Shanghái se disparaba un 7,62% y cerraba en 416.760 yuanes por tonelada, mientras que el estaño de referencia a tres meses subía un 5,27%, hasta alcanzar los US$52.950 por tonelada.

El estaño se vio respaldado por los riesgos del lado de la oferta, mientras Indonesia, un productor clave de este metal para soldadura, tenía previsto prohibir la exportación de varias materias primas, entre ellas el estaño, según dijo este mes el ministro de Energía del país.

Entre otros metales básicos de la SHFE, el aluminio subía un 0,57%, el plomo avanzaba un 0,06%, el níquel se revalorizaba un 2,32% y el zinc registraba la única pérdida, con un descenso del 0,04%.

En el resto de la LME, el aluminio subía un 1,15%, el zinc ganaba un 0,68%, el plomo crecía un 0,64% y el níquel avanzaba un 1,04%.

(1 dólar = 6,8681 yuanes renminbi chinos)

