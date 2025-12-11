METALES BÁSICOS El cobre amplía sus avances tras la bajada de tipos de la Fed

PEKÍN, 11 dic (Reuters) -

Los precios del cobre recortaban algunos de los avances anteriores, pero seguían cotizando al alza por segunda sesión consecutiva el jueves, después de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortara los tipos de interés.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

subía un 0,51%, hasta los 92.130 yuanes (US$13.046,43) por tonelada métrica a las 05:03 GMT. Tocó un máximo intradía de 93.000 yuanes, cerca del récord de 93.300 yuanes alcanzado el 8 de diciembre.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,48%, a US$11.611,5 por tonelada, tras tocar un máximo intradía de US$11.727,5, acercándose al máximo histórico de US$11.771 alcanzado el 8 de diciembre.

El dólar se relajaba, después de que la Fed recortara el miércoles el tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, en línea con las expectativas.

Una divisa estadounidense más débil hace que las materias primas cotizadas en dólares resulten más baratas para los compradores que utilizan otras monedas.

La Fed también dijo que empezaría a comprar bonos del Estado a corto plazo a partir del viernes para ayudar a gestionar los niveles de liquidez del mercado y garantizar que el banco central mantenga un firme control sobre su sistema de objetivos de tipos de interés.

"No es solo el recorte de tipos, sino la postura de la Fed de ampliar su balance lo que ha reforzado los precios del cobre", dijo Xiao Jing, analista de Pekín del bróker SDIC Futures.

"Los inversores seguirán digiriendo el tema a corto plazo".

La menor producción de cobre de la minera estatal chilena Codelco también apuntaló los precios.

El aluminio también registraba ganancias, en un momento en que los productores mundiales de aluminio buscaron primas de entre US$190 y US$203 por tonelada de los compradores japoneses para los envíos de metal primario de enero-marzo, un 121%-136% más que en el trimestre actual.

Las referencias SHFE y LME avanzaban ambas un 0,3%. El níquel SHFE bajaba un 0,09%, el plomo ganaba un 0,7%, el estaño subía un 0,57% y el zinc descendía un 0,13%.

Los demás metales de la LME subían en su mayoría. El níquel

apenas variaba, el plomo se anotaba un 0,51%, el estaño se revalorizaba un 0,61% y el zinc subía un 0,11%.

(1 dólar = 7,0617 yuanes chinos)

(Información de Amy Lv y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu y Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)