METALES BÁSICOS: El cobre amplía sus pérdidas ante el alivio de la oferta y la débil demanda china

SHANGHÁI, 5 nov (Reuters) -

El cobre de Shanghái caía el miércoles a mínimos de más de una semana y cedía por cuarta sesión consecutiva, mientras una meta de producción de Codelco para 2025 seguía indicando un crecimiento anual.

La floja demanda china y la firmeza del dólar también presionaron al mercado.

El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una caída del 0,88%, a 85.670 yuanes (US$12.027,24) por tonelada métrica.

A primera hora de la sesión, el cobre de Shanghái bajaba a 84.900 yuanes la tonelada, el nivel más bajo desde el 22 de octubre, cuando tocaba los 84.500 yuanes la tonelada.

El futuro de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,1%, a US$10.653 la tonelada a las 0705 GMT. La chilena Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, rebajó el martes su previsión de producción para 2025, aunque el objetivo revisado se mantiene por encima de los niveles de 2024. La producción en los nueve primeros meses de 2025 también aumentó interanualmente.

La previsión revisada ayudó a aliviar las preocupaciones sobre el déficit a corto plazo "que han apuntalado los precios desde septiembre", dijeron los analistas de Sucden Financial.

Mientras tanto, la demanda de cobre siguió siendo escasa en China, afectada por los altos precios. La prima del cobre Yangshan , que mide el apetito de China por el cobre importado, se mantenía en US$35 la tonelada el martes, por debajo de los US$58 de finales de septiembre y un importante retroceso desde los más de US$100 de mayo.

Mientras tanto, el dólar estadounidense se mantenía firme, lastrando al cobre, aunque se relajaba ligeramente en la jornada.

La fortaleza del dólar influye en el apetito por el cobre, en un momento en que encarece las materias primas cotizadas en dólares para los inversores que tienen otras monedas. Por lo demás, entre los metales básicos de la SHFE, el aluminio bajaba un 0,40%, el zinc retrocedía un 0,15%, el níquel perdía un 0,24% y el estaño perdía un 0,89%. El plomo era el único que avanzaba, un 0,17%. Entre los demás metales básicos de la LME, el aluminio descendía un 0,17%, el zinc perdía un 0,6%, el plomo retrocedía un 0,12% y el estaño caía un 0,46%. El níquel subía un 0,17%.

(1 dólar = 7,1230 yuanes chinos renminbi)

(Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Sumana Nandy y Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)