METALES BÁSICOS: El cobre amplía sus pérdidas ante la fortaleza del dólar

SHANGHÁI, 18 nov (Reuters) -

El cobre ampliaba su caída el martes, presionado por un dólar más fuerte, en un momento en que los dirigentes monetarios de la Reserva Federal de EEUU seguían divididos sobre un recorte de los tipos de interés en diciembre, con el retraso de los datos de nóminas de septiembre en el foco de atención.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerraba la sesión diurna con una caída del 0,88%, a 85.650 por tonelada métrica.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres perdía un 0,97%, hasta los US$10.674 la tonelada, a las 0708 GMT.

El dólar se beneficiaba del retroceso de las expectativas de que la Reserva Federal recorte los tipos el mes que viene. Un dólar más fuerte encarece las materias primas negociadas en el billete verde para los inversores que utilizan otras divisas.

El jueves se publicarán los datos oficiales de empleo de septiembre, retrasados por el cierre de la Administración estadounidense.

"Con el calendario de datos aún distorsionado, los inversores son cada vez más sensibles a las señales del mercado laboral a medida que reevalúan el camino a corto plazo de la Reserva Federal", dijeron los analistas de Sucden Financial en una nota.

Entre otros metales básicos de la SHFE, el níquel lideraba las ventas del martes y cerraba la sesión con un descenso del 1,67%, a 114.840 yuanes la tonelada.

El metal, utilizado en baterías y acero inoxidable, bajó a un 1,81% antes, a 114.680 yuanes la tonelada y tocó su mínimo desde julio de 2022.

El níquel a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres descendía un 0,85%, a US$14.525 la tonelada. El níquel londinense alcanzaba su nivel más bajo desde abril.

Los fundamentos del níquel están mostrando señales de debilidad este par de semanas, dijeron los operadores.

El arrabio de níquel , una materia prima clave para el acero inoxidable, cotizaba justo por encima de los 900 yuanes por unidad de níquel, por debajo de los 950 yuanes de mediados de octubre.

El sulfato de níquel , materia prima de las baterías, también mostró signos de debilitamiento al entrar en noviembre.

Las existencias de níquel en la LME ascendieron a 252.090 toneladas el 17 de noviembre, mientras que las correspondientes existencias de níquel en los almacenes de la SHFE subieron a 35.826 toneladas el viernes.

El aluminio de Shanghái bajaba un 1,22%, el zinc caía un 0,58%, el plomo perdía un 1,12% y el estaño descendía un 0,36%.

Entre los demás metales de la LME, el aluminio retrocedía un 0,92%, el zinc cedía un 0,80%, el estaño caía un 0,88% y el plomo bajaba un 0,34%.

(1 dólar = 7,1085 yuanes)

(Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Subhranshu Sahu; edición en español de Paula Villalba)