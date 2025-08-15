Metales básicos: el cobre apenas se mueve gracias a la esperanza de estímulos en China

Por Eric Onstad

Los precios del cobre el viernes, mientras los sombríos datos económicos de China, principal consumidor de metales, se vieron contrarrestados por la debilidad del dólar y la esperanza de que los datos animen a Pekín a adoptar más medidas de estímulo. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,1% a US$9780 por tonelada métrica a las 0850 GMT, por debajo del nivel más alto en dos semanas alcanzado el martes.

El contrato de cobre de la Bolsa de Futuros de Shanghái

bajaba un 0,1%, hasta 79.060 yuanes (11.008,23) la tonelada. Los futuros del cobre estadounidense Comex subían un 0,3% a 4,49 la libra, con lo que la prima del Comex sobre el cobre LME se situaba en 127 la tonelada o un 1,3%. Entre otros metales, el aluminio LME bajaba un 0,3% a 2613 la tonelada y el zinc descendía un 0,7% a 2828, mientras que el níquel avanzaba un 0,5% a 15.105, el plomo sumaba un 0,3% a 1995,50 y el estaño subía un 0,1% a 33.500.

