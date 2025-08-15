Metales básicos: el cobre apenas se mueve gracias a la esperanza de estímulos en China
- 1 minuto de lectura'
Por Eric Onstad
LONDRES, 15 ago (Reuters) -
Los precios del cobre el viernes, mientras los sombríos datos económicos de China, principal consumidor de metales, se vieron contrarrestados por la debilidad del dólar y la esperanza de que los datos animen a Pekín a adoptar más medidas de estímulo. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,1% a US$9780 por tonelada métrica a las 0850 GMT, por debajo del nivel más alto en dos semanas alcanzado el martes.
El contrato de cobre de la Bolsa de Futuros de Shanghái
bajaba un 0,1%, hasta 79.060 yuanes (11.008,23) la tonelada. Los futuros del cobre estadounidense Comex subían un 0,3% a 4,49 la libra, con lo que la prima del Comex sobre el cobre LME se situaba en 127 la tonelada o un 1,3%. Entre otros metales, el aluminio LME bajaba un 0,3% a 2613 la tonelada y el zinc descendía un 0,7% a 2828, mientras que el níquel avanzaba un 0,5% a 15.105, el plomo sumaba un 0,3% a 1995,50 y el estaño subía un 0,1% a 33.500.
(1 = 7,1819 yuanes chinos) (Información de Eric Onstad; edición de Christina Fincher; editado en español por Patrycja Dobrowolska)
Otras noticias de China
- 1
Revelan nuevos detalles del crimen de Coghlan y algunas “exigencias” de Graf: “Muchas cosas que no cierran”
- 2
El apoyo incondicional de los hijos de Emanuel Ortega a Julieta Prandi tras conocerse la condena de Claudio Contardi
- 3
Se conoció cómo serán por dentro y por cuánto se venderán las propiedades del remodelado Hotel Plaza
- 4
Son de San Isidro, crearon un emprendimiento chocolatero familiar y van por el oro en el Mundial del Alfajor