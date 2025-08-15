LA NACION

Metales básicos: el cobre apenas se mueve gracias a la esperanza de estímulos en China

TIMOTHY A. CLARY - AFP

Por Eric Onstad

LONDRES, 15 ago (Reuters) -

Los precios del cobre el viernes, mientras los sombríos datos económicos de China, principal consumidor de metales, se vieron contrarrestados por la debilidad del dólar y la esperanza de que los datos animen a Pekín a adoptar más medidas de estímulo. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,1% a US$9780 por tonelada métrica a las 0850 GMT, por debajo del nivel más alto en dos semanas alcanzado el martes.

El contrato de cobre de la Bolsa de Futuros de Shanghái

bajaba un 0,1%, hasta 79.060 yuanes (11.008,23) la tonelada. Los futuros del cobre estadounidense Comex subían un 0,3% a 4,49 la libra, con lo que la prima del Comex sobre el cobre LME se situaba en 127 la tonelada o un 1,3%. Entre otros metales, el aluminio LME bajaba un 0,3% a 2613 la tonelada y el zinc descendía un 0,7% a 2828, mientras que el níquel avanzaba un 0,5% a 15.105, el plomo sumaba un 0,3% a 1995,50 y el estaño subía un 0,1% a 33.500.

(1 = 7,1819 yuanes chinos) (Información de Eric Onstad; edición de Christina Fincher; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

