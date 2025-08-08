Metales básicos: el cobre apunta a un alza semanal impulsado por la caída del dólar

Por Brijesh Patel

8 ago (Reuters) - Los precios del cobre subían el viernes y se encaminaban a una subida semanal, apoyados por la debilidad del dólar estadounidense y las expectativas de una mayor demanda por parte de China, principal consumidor. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 0,3% a US$9707 por tonelada métrica, a las 0402 GMT. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái avanzaba un 0,1% a 78.470 yuanes (US$10.926,69) la tonelada. Los datos publicados el jueves mostraron que las exportaciones de China superaron las previsiones en julio, en un momento en que los fabricantes aprovecharon la frágil tregua arancelaria entre Pekín y Washington para enviar mercancías. Las importaciones chinas de cobre aumentaron un 3,4% respecto al mes anterior, según los datos publicados el jueves, mientras que las importaciones de concentrado de cobre subían un 9%, mientras el sector de la fundición se abasteció de suministros en una racha de producción récord. Mientras tanto, el índice del dólar bajaba un 0,4% frente a sus competidores, lo que hace que los activos denominados en dólares sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

Por el lado de la oferta, los inversores siguieron de cerca la evolución de la mina de cobre El Teniente, en Chile, uno de los principales productores, tras el accidente mortal que afectó a la producción la semana pasada.

El propietario de la mina, Codelco, ha solicitado permiso al regulador minero de Chile para reabrir una parte de su mina insignia, dijeron dos fuentes con conocimiento del asunto. "A corto plazo, podríamos ver un repunte de los precios al contado a medida que se resientan las interrupciones en el suministro de las minas. Esto también presionará a la baja las tarifas de tratamiento. Es probable que aumente la demanda china de importaciones de cobre refinado", señalaron los analistas de ANZ en una nota el viernes. Entre otros metales en Londres, el aluminio bajaba un 0,1% a US$2607 la tonelada, el níquel se mantenía estable en US$15.105, el plomo caía un 0,3% a US$2002,50, el estaño avanzaba un 0,2% a US$33.735 y el zinc subía un 0,2% a US$2816,50. El aluminio SHFE caía un 0,4% a 20.680 yuanes, el níquel descendía un 0,2% a 121.080 yuanes, el plomo retrocedía un 0,1% a 16.840 yuanes, el estaño subía un 0,2% a 268.020 yuanes y el zinc seguía estable en 22.515 yuanes.

