Metales básicos: el cobre avanza en Londres ante la debilidad del dólar y la escasez de inventarios

Por Lucas Liew

9 sep (Reuters) -

Los precios del cobre subían el martes en la Bolsa de Metales de Londres (LME), apoyados por la debilidad del dólar y la reducción de los inventarios mundiales. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres avanzaba un 0,05% a US$9919,5 la tonelada métrica, hacia las 0703 GMT, mientras que el contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,1% a 79.650 yuanes (US$11.179,10) la tonelada. El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a sus seis principales competidores, descendía a su nivel más bajo desde el 24 de julio, situándose en 97,323, mientras los desalentadores datos de empleo de Estados Unidos reforzaron los argumentos a favor de un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal.

Un dólar más débil hace que los activos denominados en dólares sean más asequibles para los tenedores de otras divisas, mientras que unos tipos de interés más bajos mejoran las perspectivas de los metales dependientes del crecimiento.

Según Shanghái Metal Network, proveedor chino de datos, los bajos inventarios nacionales, unidos al aumento del mantenimiento de las fundiciones en septiembre y al inicio gradual de la temporada alta de consumo, siguen proporcionando un fuerte apoyo a los precios del cobre.

Aun así, los elevados precios del cobre están generando cautela en los mercados descendentes, lo que se traduce en una actividad de compra moderada, según el bróker chino Everbright Futures.

Las importaciones chinas de concentrado de cobre aumentaron por segundo mes consecutivo en agosto, impulsadas por el incremento de las exportaciones de una importante mina indonesia, que pretende enviar hasta el 90% de su cuota de 1,27 millones de toneladas antes del 16 de septiembre. Las existencias de cobre en los almacenes registrados en la LME descendían a 155.825 toneladas. Entre otros metales londinenses, el estaño subía un 0,21% a US$34.335, mientras que el aluminio perdía un 0,08% a US$2615,5 la tonelada, el níquel bajaba un 0,26% a US$15.190, el zinc descendía un 0,78% a US$2854 y el plomo retrocedía un 0,03% a US$1991,5. El aluminio SHFE avanzaba un 0,19% a 20.750 yuanes y el plomo aumentaba un 0,24% a 16.930 yuanes, mientras que el zinc bajaba un 0,54% a 22.125 yuanes, el níquel retrocedía un 0,67% a 120.700 yuanes y el estaño perdía un 0,55% a 269.620 yuanes.

(US$1 = 7,1249 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sherry Jacob-Phillips y Janane Venkatraman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)