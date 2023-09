Por Eric Onstad

LONDRES, 19 sep (Reuters) - Los precios del cobre ampliaban sus pérdidas el martes de cara a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos por la preocupación de que unas tasas de interés altas por un tiempo prolongado frenen la demanda de metales y debido al aumento de inventarios.

* El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 1% a 8.278 dólares por tonelada métrica a las 1000 GMT, tras un descenso del 0,6% en la sesión anterior.

* Aunque no se espera que la Reserva Federal estadounidense suba las tasas el miércoles, la perspectiva de mantenerlas en niveles altos para desacelerar la inflación ha causado incertidumbre en los mercados financieros.

* "Esperamos tasas más altas durante más tiempo porque la fortaleza de los datos económicos es en gran medida favorable y, aunque la inflación se está enfriando, aún no estamos fuera de peligro, especialmente con los precios de la energía reavivándose", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree.

* "No hay nada que dé al mercado de metales una convicción importante en ninguna dirección. Hoy los precios se han suavizado un poco debido al lastre de China y a la incertidumbre sobre cuánto tiempo más mantendrá la Reserva Federal sus perspectivas de línea dura".

* China ha estado aplicando modestas medidas de estímulo, pero el crecimiento económico es mediocre y los inversores están preocupados por el endeudado sector inmobiliario del país, y el optimismo de las empresas estadounidenses respecto a China ha caído a mínimos históricos.

* El contrato de cobre para entrega en octubre en la Bolsa de Futuros de Shanghai cedió un 0,8% a 68.790 yuanes (9.426,52 dólares) por tonelada, ampliando las pérdidas tras la caída del 0,4% del lunes.

* Los operadores también estaban atentos a la presión de la depreciación del yuan chino frente al dólar estadounidense, que también podría afectar a la demanda china de metales industriales que cotizan en el billete verde.

* Las existencias en los almacenes regulados por la LME siguen aumentando, lo que pone de relieve el incremento de la oferta en un contexto de débil demanda. Las existencias de cobre de la LME se han disparado un 175% desde mediados de julio a 149.600 toneladas métricas, el nivel más alto desde mayo de 2022.

* Entre otros metales industriales, el aluminio en la LME bajaba un 0,4% a 2.211 dólares por tonelada, el zinc cedía un 2% a 2.494 dólares, el plomo perdía un 1,4% a 2.216,50 dólares, el níquel caía un 1% a 19.670 dólares y el estaño se desplomaba un 1,8% a 25.700 dólares.

(1 dólares = 7,2975 yuanes chinos) (reporte de eric onstad; reporte adicional by enrico dela cruz in manila, editing by louise heavens)