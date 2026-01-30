METALES BÁSICOS: el cobre baja desde máximos históricos mientras los inversores toman ganancias

30 ene (Reuters) - El cobre bajaba el viernes, y borraba las ganancias que había obtenido en la fiebre especulativa de la sesión anterior, ya que los inversores recogieron beneficios, pero el metal aun así se encaminaba hacia un avance mensual.

El contrato de cobre más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái (SHFE) cerró la sesión diurna con una caída del 2,82%, hasta los 103.680 yuanes (US$14.919,70) por tonelada métrica, y retrocedía desde su máximo histórico de 114.160 yuanes, pero terminó enero con una subida cercana al 4%.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 2,78%, hasta los US$13.278,50 por tonelada, y cedía desde un récord de US$14.527,50. Sin embargo, el cobre de Londres está a punto de cerrar la semana con una subida cercana al 7%.

El retroceso del cobre formó parte de una amplia caída de los metales tras una subida récord. Tanto el oro como la plata descendían, mientras que todos los metales básicos registraban pérdidas.

La fortaleza del dólar también contribuyó al retroceso.

La venta masiva de cobre también se debió a la preocupación por la disminución de la demanda en medio de los precios récord del metal rojo, especialmente en el mayor mercado consumidor, China.

La prima del cobre de Yangshan, que refleja el apetito chino por el cobre importado, se situó el jueves en US$23 por tonelada y se mantuvo por debajo de los US$25, en comparación con los más de US$40 de principios de enero.

El precio al contado del cobre en China se mantuvo con un descuento de 170 yuanes por tonelada respecto al precio del cobre en la SHFE, lo que refleja la débil demanda del metal rojo, muy utilizado en la construcción y la energía en China.

El retroceso del cobre "reflejó un cambio más amplio hacia una posición de aversión al riesgo", dijeron los analistas de ING Economics en una nota.

"El contexto subyacente para el cobre y el conjunto de los metales sigue siendo constructivo. Las expectativas de un dólar más débil, las previsiones de recortes de tipos, el firme apetito de los inversores por los activos reales y las condiciones de oferta y demanda persistentemente ajustadas siguen proporcionando apoyo", añadió.

Mientras tanto, el mercado también espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncie su candidato para la presidencia de la Reserva Federal, una decisión que dijo que tenía intención de anunciar el viernes.

En el resto de la SHFE, el aluminio bajaba un 3,65%, el plomo caía un 1,52%, el níquel retrocedió un 3,94%, el estaño se desplomaba un 8,26% y el zinc registraba la única subida, con un 0,64%.

Entre otros metales de la LME, el aluminio bajaba un 1,52%, el zinc caía un 0,42%, el plomo bajaba un 0,45%, el níquel perdía un 2,80% y el estaño se desplomaba un 5,95%.

(1 dólar = 6,9492 yuanes renminbi chinos) (Información de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)