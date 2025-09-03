Metales básicos: el cobre baja, pero datos de China y el optimismo sobre la Fed limitan la caída

Por Lucas Liew

3 sep (Reuters) -

Los precios del cobre en Londres bajaban tras alcanzar el miércoles un máximo de más de cinco meses, aunque los buenos datos económicos chinos y el optimismo sobre los recortes de tipos en EEUU ayudaron a limitar la caída. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres bajaba un 0,12% a US$9969, a las 0418 GMT. Alcanzó un nivel récord al inicio de las operaciones, que se retrasaron 90 minutos en Asia el miércoles. No estaba claro a qué se debió el retraso.

El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái

subía un 0,5%, a 80.180 yuanes (US$11.209,44) la tonelada.

Las encuestas de directores de compras del sector manufacturero chino, que mostraron una expansión en agosto gracias a los nuevos pedidos, indicaron unas perspectivas de demanda más saludables para los metales industriales. Entre otros metales londinenses, el aluminio perdía un 0,27% hasta los US$2612 la tonelada, el estaño caía un 0,27% hasta los US$34.640, el zinc bajaba un 0,14% hasta los US$2861 y el plomo descendía un 0,05% hasta los US$1993, mientras que el níquel subía un 0,02% a los US$15.235. El aluminio SHFE subía un 0,14% a 20.745 yuanes, el plomo se fortalecía un 0,06% a 16.885 yuanes y el zinc avanzaba un 0,11% a 22.290 yuanes, mientras que el níquel bajaba un 1,32% a 121.530 yuanes y el estaño perdía un 0,64% a 272.600 yuanes.

(US$1 = 7,1529 yuanes) (Información de Lucas Liew; edición de Sherry Jacob-Phillips y Harikrishnan Nair; editado en español por Irene Martínez)