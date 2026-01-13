METALES BÁSICOS-El cobre baja por la inquietud ante las tasas de interés en EEUU

Por Eric Onstad

LONDRES, 13 ene (Reuters) -

Los precios del cobre se debilitaban levemente el martes, ya que la incertidumbre ⁠sobre futuros recortes de ⁠las tasas de interés en Estados Unidos y un dólar algo más fuerte se veían contrarrestados por las preocupaciones sobre la ⁠oferta y ‌el continuo ​interés de los especuladores. * A las 1030 GMT, el cobre de referencia ​a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un ‌0,2%, a 13.185,5 dólares por tonelada, recuperándose de ‌un mínimo intradía de 13.033 dólares ​tocado en las operaciones asiáticas.

* El cobre en la LME ha subido un 45% en los últimos 12 meses, alcanzando sucesivos máximos históricos, como los 13.387,5 dólares de la semana pasada.

* "Hay mucha liquidez y mucha gente está tratando de alejarse de Estados Unidos y encontrar refugios fuera de los mercados financieros", dijo Dan Smith, de Commodity Market Analytics.

Hay muchas ⁠posibilidades de que el cobre supere la barrera de los 14.000 dólares en un futuro próximo, ​añadió.

* El repunte del cobre se ha visto impulsado por las interrupciones en las minas, la preocupación por los déficits de este año y el flujo de cobre hacia Estados Unidos ante los posibles aranceles que están restringiendo la oferta en otros lugares. * La escasez se refleja en el aumento de la prima ⁠del cobre al contado de la LME con respecto al contrato a tres meses , ​que el martes subía a 64 dólares la tonelada, el nivel más alto en un mes y por encima de los 3 dólares de hace una semana.

* Sin embargo, algunos ‍operadores se mantenían al margen, a la espera de los datos del Índice de Precios al Consumo en Estados Unidos que se publicarán más tarde en la jornada. * En otros metales básicos, el aluminio en la LME restaba un 0,4%, a 3.171,5 dólares la ​tonelada; el níquel bajaba un 0,7%, a 17.770 dólares; el estaño perdía un 0,3%, a 47.840 dólares; el zinc subía un 0,7%, a 3.237 dólares; y el plomo sumaba un 0,3%, a 2.059 dólares.

(Reporte ‍adicional de Amy Lv en Pekín; editado en español por Carlos Serrano)