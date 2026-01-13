METALES BÁSICOS-El cobre baja por la inquietud ante las tasas de interés en EEUU
Por Eric Onstad
LONDRES, 13 ene (Reuters) -
Los precios del cobre se debilitaban levemente el martes, ya que la incertidumbre sobre futuros recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y un dólar algo más fuerte se veían contrarrestados por las preocupaciones sobre la oferta y el continuo interés de los especuladores. * A las 1030 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 0,2%, a 13.185,5 dólares por tonelada, recuperándose de un mínimo intradía de 13.033 dólares tocado en las operaciones asiáticas.
* El cobre en la LME ha subido un 45% en los últimos 12 meses, alcanzando sucesivos máximos históricos, como los 13.387,5 dólares de la semana pasada.
* "Hay mucha liquidez y mucha gente está tratando de alejarse de Estados Unidos y encontrar refugios fuera de los mercados financieros", dijo Dan Smith, de Commodity Market Analytics.
Hay muchas posibilidades de que el cobre supere la barrera de los 14.000 dólares en un futuro próximo, añadió.
* El repunte del cobre se ha visto impulsado por las
interrupciones en las minas, la preocupación por los déficits de
este año y el flujo de cobre hacia Estados Unidos ante los
posibles aranceles que están restringiendo la oferta en otros
lugares.
* La escasez se refleja en el aumento de la prima del cobre al
contado de la LME con respecto al contrato a tres meses
* Sin embargo, algunos operadores se mantenían al margen, a la espera de los datos del Índice de Precios al Consumo en Estados Unidos que se publicarán más tarde en la jornada. * En otros metales básicos, el aluminio en la LME restaba un 0,4%, a 3.171,5 dólares la tonelada; el níquel bajaba un 0,7%, a 17.770 dólares; el estaño perdía un 0,3%, a 47.840 dólares; el zinc subía un 0,7%, a 3.237 dólares; y el plomo sumaba un 0,3%, a 2.059 dólares.
(Reporte adicional de Amy Lv en Pekín; editado en español por Carlos Serrano)