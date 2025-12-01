METALES BÁSICOS: El cobre bate récord ante los planes de reducción de producción en China

SHANGHÁI, 1 dic (Reuters) -

El cobre subía a un récord el lunes, después de que las principales fundiciones chinas acordaran un plan para reducir la producción en 2026 y de que Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, ofreciera una .

El contrato de cobre más activo de la Bolsa de Futuros de Shanghái la jornada con una subida del 2,37%, a 89.280 yuanes (US$12.623,54) por tonelada métrica, tras haber alcanzado un máximo histórico de 89.650 yuanes en la sesión. El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres también avanzaba a un máximo histórico de US$11.294,50 la tonelada, tras haber marcado un récord anterior el viernes.

El contrato de cobre de Londres subía un 0,21%, a US$11.212,50 la tonelada, a las 0716 GMT.

El China Smelters Purchase Team (CSPT), un grupo de las mayores fundiciones de cobre chinas, dijo el viernes que sus miembros han acordado recortar la producción en más de un 10% en 2026 en un intento de combatir las tasas negativas de procesamiento de concentrado de cobre.

Los operadores también están teniendo en cuenta los titulares alcistas de la Asia Copper Week 2025 celebrada la semana pasada en Shanghái.

Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, buscó un en las ofertas de primas de hasta US$350 la tonelada para los compradores chinos durante la semana.

Las ofertas de primas a los clientes estadounidenses de Codelco, por su parte, también subieron por encima de los US$500 la tonelada. Los operadores consideraron que las cifras se ajustaban a los compradores capaces de aprovechar el rentable arbitraje Comex-LME mediante la entrega a EEUU en un escenario de incertidumbres arancelarias, lo que se suma a las perspectivas de un mercado más ajustado fuera de EEUU.

El creciente optimismo sobre la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés en diciembre también ayudó al cobre a marcar nuevos máximos, ya que una mayor actividad económica se asocia a una mayor demanda del metal. El dólar estadounidense seguía debilitándose, lo que favoreció al mercado al abaratar las materias primas negociadas con el billete verde para los inversores que utilizan otras divisas. Entre los demás metales básicos de la SHFE, el aluminio subía un 1,65%, el zinc, un 1,05%, el plomo, un 0,23%, el níquel, un 0,59%, y el estaño, un 1,68%. Por lo demás, entre los metales de la LME, el aluminio avanzaba un 0,28%, el zinc, un 0,29%, el níquel, un 0,48%, el estaño, un 0,25%, y el plomo apenas variaba.

(1 dólar = 7,0725 yuanes chinos renminbi) (Información de Dylan Duan y Lewis Jackson; edición de Ronojoy Mazumdar; edición en español de Paula Villalba)