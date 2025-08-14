Metales básicos: el cobre cae a la espera de los datos de China, aunque limitado por la oferta

Por Lucas Liew

14 ago (Reuters) -

Los precios del cobre en las bolsas de Londres y Shanghái bajaban el jueves a la espera de los datos económicos de China, principal consumidor, aunque las interrupciones en el suministro y las previsiones de menor producción dan cierto apoyo al mercado. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,15% a US$9788,5 la tonelada métrica hacia las 0709 GMT, mientras que el contrato de cobre en la Bolsa de Futuros de Shanghái cedía un 0,49%, a 78.950 yuanes (US$11.008,39) la tonelada.

Según los analistas de ANZ, se espera que las ventas minoristas, la producción industrial y la inversión en activos fijos muestren cierta mejora a pesar de las preocupaciones comerciales. Recientes factores relacionados con la oferta están proporcionando apoyo a los precios, entre ellos la suspensión por parte de El Teniente de Codelco de la extracción de cobre tras el colapso de un túnel que podría paralizar las operaciones durante meses, dijo ANZ. Además, Adani Enterprises ha solicitado que una nueva gran fundición de cobre en India cotice en la LME. La fundición tiene una capacidad de producción anual de 500.000 toneladas métricas y es la mayor planta del mundo de este tipo en una sola ubicación.

El cobre cotizado para su almacenamiento en almacenes registrados en la LME puede entregarse contra futuros de cobre negociados en la bolsa.

Por su parte, la comisión chilena del cobre rebajó su previsión de crecimiento de la producción para 2025 al 1,5% interanual, frente a la estimación del 3% realizada en mayo. Los analistas atribuyeron la menor previsión a un descenso en la producción de junio en las minas operadas por las principales empresas, entre ellas BHP, Anglo American y Glencore. Entre los demás metales de Londres, el aluminio bajaba un 0,06% a US$2614,5 la tonelada, el níquel descendía un 0,48% a US$15.190, el plomo perdía un 0,25% a US$1983, el estaño descendía un 0,33% a US$33.620 y el zinc retrocedía un 0,46% a US$2816. El aluminio SHFE bajaba un 0,38% a 20.715 yuanes, el níquel caía un 1,26% a 121.200 yuanes, el plomo perdía un 0,92% a 16.770 yuanes, el estaño retrocedía un 1,01% a 267.420 yuanes y el zinc cedía un 0,84% a 22.480 yuanes.

(1 = 7,1718 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sherry Jacob-Phillips y Sonia Cheema; editado en español por Patrycja Dobrowolska)