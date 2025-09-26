Metales básicos: el cobre cae al afectar a la demanda el repunte impulsado por Grasberg

Por Polina Devitt

LONDRES, 26 sep (Reuters) - Los precios del cobre caían el viernes, ya que el repunte de esta semana -impulsado por la preocupación por la oferta tras un accidente en la segunda mina más grande del mundo- afectó a la demanda.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0,6% a US$10.202,50 la tonelada métrica a las 0947 GMT.

* El cobre, utilizado en los sectores de la energía y la construcción, ha subido un 3,6% en lo que va de mes, tras alcanzar el jueves los US$10.485 la tonelada, su máximo en 15 meses, debido a que los analistas rebajaron sus previsiones de suministro mundial para 2025 y 2026 tras una interrupción en la mina de Grasberg, en Indonesia.

* El Gobierno de Indonesia llegó a un acuerdo con Freeport Indonesia para detener las operaciones en la mina y dar prioridad a la búsqueda de los trabajadores atrapados, dijo el ministro de Minería del país el viernes, confirmando una actualización anterior sobre la situación de Freeport-McMoRan.

* La caída de la oferta de Grasberg reducirá el superávit mundial de cobre que Macquarie Group había pronosticado para 2025 y 2026, pero no será suficiente para que el mercado pase a ser deficitario, dijo Alice Fox, estratega de materias primas de Macquarie.

* "Esto debería apoyar la subida de los precios a corto plazo, frente a nuestras previsiones anteriores, aunque los precios podrían tener dificultades para mantenerse por encima de los US$10.000 la tonelada", añadió Fox.

* Otro factor de presión sobre el cobre era la cotización del yuan, que registraba su mayor caída semanal en dos meses frente al dólar.

* China es el mayor consumidor mundial de metales. La debilidad del yuan encarece los metales que cotizan en dólares para los compradores chinos antes de un feriado nacional en el país, que este año va del 1 al 8 de octubre y suele ralentizar la actividad general.

* Los inventarios de cobre en los almacenes supervisados por la Bolsa de Futuros de Shanghái cayeron un 6,6% esta semana, mientras que la prima del cobre Yangshan , que refleja la demanda de cobre importado en China, se estabilizó en US$53 la tonelada, su mínimo de un mes.

* Entre otros metales básicos, el aluminio en la LME bajaba un 0,2% a US$2653,50 la tonelada, el zinc perdía un 0,8% a US$2901, el plomo caía un 0,4% a US$2007, el estaño operaba estable en US$34.360, mientras que el níquel cedía un 0,2% a US$15.245. (Reporte de Polina Devitt; información adicional de Dylan Duan; Editado en Español por Ricardo Figueroa)