Metales básicos: el cobre cae ante el alza del dólar mientras los operadores toman beneficios

Los precios del cobre bajaban el miércoles, lastrados por la fortaleza del dólar estadounidense y la toma de beneficios después de que el metal alcanzara un máximo de 16 meses a principios de semana ante la preocupación por las interrupciones del suministro. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,5%, a US$10.708 por tonelada métrica a las 0317 GMT. El lunes, el metal alcanzó su máximo desde mayo de 2024. El índice del dólar ampliaba sus ganancias a una tercera sesión, tocando máximos de más de un mes frente a sus competidores. Un dólar más fuerte encarece los activos denominados en dólares para los tenedores de otras monedas.

Las operaciones en la mina indonesia de Grasberg, la segunda mayor mina de cobre del mundo, que representa el 3% de la producción mundial de concentrados, llevan casi un mes paralizadas después de que una avalancha de lodo provocara la muerte de siete trabajadores.

Las suspensiones operativas en Grasberg, unidas a las interrupciones en Kamoa-Kakula, en la República Democrática del Congo, y en la mina El Teniente, en Chile, indican que es probable que este año persistan los problemas de suministro.

"Las recientes interrupciones de la oferta siguen siendo un factor de apoyo para los precios del cobre", señalaron los analistas de ANZ.

Grasberg no dijo cuándo volverían las operaciones a la normalidad. Esto, junto con las interrupciones en Chile, está ayudando al cobre, dijo ANZ. La producción de Chile, el mayor productor de cobre del mundo, cayó un 9,9% interanual en agosto tras un accidente en la mina insignia de Codelco el 31 de julio.

