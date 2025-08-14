Metales básicos: el cobre cae ante la incertidumbre sobre los aranceles, las tasas y Ucrania

Por Eric Onstad

LONDRES, 14 ago (Reuters) - Los precios del cobre bajaban el jueves, ya que los inversores se mantenían al margen a la espera de claridad sobre una serie de cuestiones, como los aranceles, la guerra de Ucrania, la demanda china y las tasas de interés de Estados Unidos.

* A las 1015 GMT, el cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0,3%, a US$9771 por tonelada, tras caer desde su máximo en más de dos semanas, alcanzado el martes a US$9865. En lo que va de año, el cobre en la LME acumula un alza del 11%.

* "Estamos pendientes no sólo de las negociaciones del viernes (sobre Ucrania), sino también de Jackson Hole y de la atención que siguen prestando los bancos centrales y el FOMC", dijo Ole Hansen, del Saxo Bank en Copenhague.

* La semana que viene se celebra en Jackson Hole, Wyoming, el simposio anual sobre política económica del banco central estadounidense y el Comité Federal de Mercado Abierto publicará las minutas de su reunión de julio.

* "Estas son algunas de las cosas de gran calado para las que el mercado está buscando respuestas y hasta que no las obtengamos probablemente vamos a tener este comportamiento de rango limitado que estamos viendo ahora mismo", señaló Hansen.

* El mercado tiene potencial alcista, pero necesita un detonante para salir del rango actual de US$9500 a US$9900, añadió.

* La noticia de que la estatal Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) rebajó su previsión de crecimiento de la producción para 2025 al 1,5% interanual, frente a la estimación del 3% de mayo, proporcionó apoyo.

* En otros metales básicos, el aluminio en la LME bajaba un 0,2%, a US$2610,5 la tonelada; el zinc restaba un 0,2%, a US$2822,5; el níquel caía un 1%, a US$15.110; el plomo cedía un 0,1%, a US$1986,5 y el estaño perdía un 0,5%, a US$33.550.

(Reporte adicional de Lucas Liew en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)