Metales básicos: el cobre cae ante una demanda vacilante a pesar de la escasa oferta

Por Lucas Liew

4 sep (Reuters) -

Los precios del cobre retrocedían el jueves en las principales bolsas, tras alcanzar un máximo de cinco meses en la sesión anterior, mientras las preocupaciones por la demanda eclipsaron las limitaciones de la oferta derivadas del descenso de la producción china. El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres caía un 0,61%, a US$9915 por tonelada métrica, a las 0710 GMT, mientras que el contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái bajaba un 0,51%, a 79.770 yuanes (US$11.152,12) la tonelada.

La actividad manufacturera de China se contrajo por quinto mes consecutivo en agosto, lo que sugiere la atonía de la demanda interna.

La debilidad marginal de la demanda terminal puede reflejar una temporada alta mediocre, aunque el cierre generalizado de las fábricas de alambrón de chatarra de cobre da fuerza a los precios del cobre, dijo el bróker Galaxy Futures.

La producción de cobre refinado del principal productor de China este mes está lista para una rara caída, la primera para el período desde 2016, en un momento en que las regulaciones fiscales recientemente introducidas restringen la oferta de chatarra de cobre.

El dólar se estabilizaba, tras unos datos que mostraron un debilitamiento del mercado laboral, lo que reforzó las expectativas de recortes de los tipos de interés este mes. El índice dólar, que mide la divisa frente a seis pares principales, se mantenía firme en 98,227, tras ceder un 0,17% el miércoles.

Mientras tanto, el aumento de las existencias de cobre

en los almacenes registrados en la LME sugiere una menor demanda fuera de China, situándose en 158.575 toneladas, un 75% más desde finales de junio.

Por otra parte, la minera canadiense Teck Resources ha aplazado la aprobación de importantes proyectos de crecimiento hasta que su emblemática mina de cobre Quebrada Blanca, en Chile, alcance la estabilidad operativa y logre su objetivo de producción, tras no haber cumplido sus previsiones de producción. Entre los demás metales de Londres, el aluminio perdía un 0,95%, el níquel bajaba un 0,84%, el plomo caía un 0,2%, el estaño cedía un 0,76% y el zinc retrocedía un 0,45%. El aluminio SHFE descendía un 0,77%, el níquel bajaba un 0,53%, el plomo retrocedía un 0,06%, el estaño se depreciaba un 0,4% y el zinc perdía un 0,83%.

(1 dólar = 7,1529 yuanes chinos) (Información de Lucas Liew; edición de Sonia Cheema y Rashmi Aich; edición en español de Paula Villalba)