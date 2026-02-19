METALES BáSICOS-El cobre cae debido a moderada demanda y elevado nivel de existencias
LONDRES, 19 feb (Reuters) - El cobre caía el jueves, cediendo parte de las ganancias de la sesión anterior, ya que el aumento de las existencias y la moderación de la demanda debido a las festividades en China, principal consumidor de metales, pesaban sobre los precios.
* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,7% a 12.816 dólares por tonelada métrica a las 1010 GMT, tras un repunte del 2,3% el miércoles. La Bolsa de Futuros de Shanghái permanecerá cerrada hasta el 23 de febrero por el Año Nuevo Lunar, por lo que los operadores chinos están en gran medida fuera del mercado.
* "Es muy difícil interpretar demasiado la evolución de los precios esta semana", afirmó Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank. "Tenemos que esperar a que China vuelva y ver qué pasa entonces, tanto en lo que respecta a la demanda especulativa como a la física en las próximas semanas".
* El dólar caía, pero se mantenía por encima de sus mínimos recientes después de que las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos mostraron que los responsables a cargo de la política monetaria no parecían tener prisa por recortar las tasas de interés y que varios de ellos estaban abiertos a subidas si la inflación persistía.
* Un dólar estadounidense más débil hace que los metales cotizados en dólares sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.
* En tanto, las existencias de cobre en los almacenes
aprobados por la LME
* Aunque las elevadas existencias lastraban los precios, el cobre se veía respaldado por factores técnicos, explicó Hansen. "Desde el pasado mes de agosto, cada vez que hemos bajado, el promedio móvil de 50 días ha servido de apoyo", dijo, añadiendo que el nivel de apoyo se situaba actualmente en 12.670 dólares.
* Entre otros metales básicos, el zinc caía un 0,3% a 3.342,50 dólares por tonelada y el aluminio bajaba un 0,7% a 3.067 dólares, tras romper el miércoles una racha de cuatro días de pérdidas. El plomo subía un 0,1% a 1.965 dólares, el níquel ganaba un 0,6% a 17.375 dólares y el estaño sumaba un 0,5% a 46.120 dólares. (Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Ishaan Arora en Bangalore y Swati Verma; edición de Janane Venkatraman, Rashmi Aich y Alexandra Hudson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)