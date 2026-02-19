METALES BáSICOS-El cobre cae debido a moderada demanda y elevado nivel de existencias

LONDRES, 19 feb (Reuters) - El cobre caía el jueves, cediendo parte de las ganancias de la sesión anterior, ya que ‌el aumento de las existencias ‌y ⁠la moderación de la demanda debido a las festividades en China, principal consumidor de metales, pesaban sobre los precios.

* El cobre de referencia a tres ​meses en ⁠la ⁠Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,7% a 12.816 dólares por tonelada métrica a las ​1010 GMT, tras un repunte del 2,3% el miércoles. La Bolsa de Futuros ‌de Shanghái permanecerá cerrada hasta el 23 de febrero por ​el Año Nuevo Lunar, por ​lo que los operadores chinos están en gran medida fuera del mercado.

* "Es muy difícil interpretar demasiado la evolución de los precios esta semana", afirmó Ole Hansen, director de estrategia de materias primas de Saxo Bank. "Tenemos que esperar a que China vuelva y ver qué pasa entonces, tanto en lo ​que respecta a la demanda especulativa como a la física en las próximas semanas".

* El dólar caía, pero se mantenía por ⁠encima de sus mínimos recientes después de que las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos mostraron que ‌los responsables a cargo de la política monetaria no parecían tener prisa por recortar las tasas de interés y que varios de ellos estaban abiertos a subidas si la inflación persistía.

* Un dólar estadounidense más débil hace que los metales cotizados en dólares sean más asequibles para los tenedores de otras divisas.

* En tanto, las existencias de cobre en los almacenes aprobados por ‌la LME aumentaron en otras 925 toneladas hasta alcanzar las 225.575 toneladas, la cifra más alta desde ⁠marzo de 2025.

* Aunque las elevadas existencias lastraban los precios, el cobre se veía ‌respaldado por factores técnicos, explicó Hansen. "Desde el pasado mes de agosto, ⁠cada vez que hemos bajado, el promedio móvil de 50 ⁠días ha servido de apoyo", dijo, añadiendo que el nivel de apoyo se situaba actualmente en 12.670 dólares.

* Entre otros metales básicos, el zinc caía un 0,3% a 3.342,50 dólares por tonelada y el aluminio bajaba un 0,7% a 3.067 dólares, tras romper el miércoles ‌una racha de cuatro días de pérdidas. ​El plomo subía un 0,1% a 1.965 dólares, el níquel ganaba un 0,6% a 17.375 dólares y el estaño sumaba un 0,5% a 46.120 dólares. (Reporte de Tom Daly; reporte adicional de Ishaan Arora en Bangalore y Swati Verma; ‌edición de Janane Venkatraman, Rashmi Aich y Alexandra Hudson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)