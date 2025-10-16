Metales básicos: el cobre cae debido al cierre del Gobierno de EEUU y tensiones comerciales

Por Pratima Desai

LONDRES, 16 oct (Reuters) - Los precios del cobre bajaron el jueves debido a que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la incertidumbre creada por el cierre del Gobierno estadounidense pesaron sobre el sentimiento, mientras que el debilitamiento del dólar proporcionó cierto apoyo.

* El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajó un 0,1% a US$10.634 la tonelada métrica a las 1600 GMT. La preocupación por la escasez de suministros debido a las interrupciones de la minería impulsó los precios a un máximo de 16 meses de US$11.000 la tonelada la semana pasada.

* El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, que ya lleva dos semanas, puede costar a la economía hasta US$15 millones semanales en pérdidas de producción, dijo un funcionario del Tesoro a última hora del miércoles, lo que ha estado pesando sobre el dólar.

* Los operadores de metales dijeron que habían resurgido las preocupaciones sobre el crecimiento manufacturero y la demanda, en particular en China, principal consumidor, y que algunas empresas que apostaban por la subida de los precios del cobre estaban recortando sus posiciones.

* Es probable que las expectativas de unas perspectivas de demanda poco halagüeñas en China, que depende en gran medida de la industria manufacturera y las exportaciones, se vean reforzadas por los datos del PBI del tercer trimestre, que se prevé que se sitúen en un nivel inferior al del segundo trimestre.

* Los analistas de Goldman Sachs prevén que el mercado siga siendo excedentario "por el momento", y añaden que esperan que los compradores chinos se mantengan alejados si los precios superan los US$11.000.

* "Los altos precios actuales del cobre (...) reflejan el sentimiento alcista de los inversores para 2026, alimentado por los recortes de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos, las expectativas de un dólar más débil y el gasto de capital relacionado con la inteligencia artificial", dijeron en una nota reciente.

* Algunos analistas prevén que la demanda de cobre de los centros de datos y la inversión en infraestructuras de red aumenten sustancialmente en los próximos años.

* Entre otros metales básicos, el aluminio a tres meses en la LME trepó un 1,8% a US$2795 la tonelada, el zinc ganó un 0,9% a US$2973, el plomo cayó un 0,9% a US$1965,50, el estaño sumó un 0,9% a US$35.655 y el níquel subió un 0,6% a US$15.275. (Reporte de Pratima Desai; reporte adicional de Tom Daly; Editado en Español por Ricardo Figueroa)