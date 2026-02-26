METALES BÁSICOS: el cobre cae desde máximo de dos semanas; alza de existencias modera optimismo sobre demanda

LONDRES, 26 feb (Reuters) - El cobre caía el jueves tras alcanzar un máximo de dos semanas en la sesión anterior, ya que el aumento de las existencias y la fortaleza del dólar moderaban el optimismo sobre la reactivación de la demanda de China, el principal consumidor mundial de este metal.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por su sigla en inglés) bajaba un 0,1% a 13.304 dólares por tonelada métrica a las 1036 GMT.

* Las ganancias posteriores al Año Nuevo Lunar habían llevado al metal a 13.350 dólares en la sesión anterior, el nivel más alto desde el 11 de febrero, mientras que el cobre de la Bolsa de Futuros de Shanghái alcanzó un máximo similar durante la noche.

* "Normalmente, los operadores chinos tardan en volver al mercado después del Año Nuevo Lunar, pero este año han vuelto desde el primer día", dijo el analista de SP Angel John Meyer, quien añadió que las compras podrían tener como objetivo el almacenamiento estratégico de cobre o una nueva directiva para construir centros de datos.

* La reunión parlamentaria anual de China, en la que se prevé que se dé a conocer el plan quinquenal para 2026-2030, comenzará en Pekín a principios de marzo.

* La prima de Yangshan , un indicador del apetito de China por las importaciones de cobre, ha subido a 51 dólares por tonelada, frente a los 33 dólares antes de las fiestas.

* El índice dólar se fortalecía ligeramente, lo que encarecía los metales denominados en dólares para los inversores que utilizan otras divisas, mientras que los elevados niveles de existencias también pesaban sobre los precios.

* Las existencias de cobre de la LME subieron a 253.600 toneladas tras una nueva entrada de 4.000 toneladas en Estados Unidos y Corea del Sur. El total es el más alto desde marzo de 2025 y se produce tras la evaporación de la prima del Comex, que había atraído tanto metal a la bolsa estadounidense.

* Entre otros metales básicos de la LME, el aluminio caía un 0,9% a 3.140,50 dólares, el zinc perdía un 0,7% a 3.365,50 dólares, el plomo cedía un 0,2% a 1.986 dólares, el níquel bajaba un 1,2% a 17.855 dólares y el estaño restaba un 0,3% a 53.255 dólares. (Reporte de Tom Daly; reportaje adicional de Lewis Jackson y Dylan Duan; edición de Rashmi Aich, Sonia Cheema y Jane Merriman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)