METALES BÁSICOS El cobre cae desde máximo por alza del dólar y menor apetito por el riesgo

(Actualiza cerca del cierre)

Por Eric Onstad

LONDRES, 2 dic (Reuters) - Los precios del cobre retrocedieron el martes, presionados por la fortaleza del dólar, el menor apetito por el riesgo y una toma de ganancias tras el repunte a un máximo histórico en la sesión anterior.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cayó un 0,8%, a US$11.163 la tonelada métrica, a las 1710 GMT, tras haber alcanzado un máximo histórico de US$11.334 el lunes.

* El cobre en la LME ha subido un 27% en lo que va de año, sobre todo por el temor a una posible escasez.

* Las acciones registraron ganancias moderadas y los operadores se mostraron cautos el martes, tras la caída de las criptodivisas y una baja de los bonos en el mundo.

* El dólar subía frente al yen después de que una subasta de deuda pública japonesa atrajo una sólida demanda. Un dólar más firme hace que las materias primas que se cotizan en la divisa estadounidense sean más caras para los compradores que usan otras monedas.

* El flujo de cobre hacia Estados Unidos ha aumentado, ya que los inversores obtienen beneficios del arbitraje entre la bolsa estadounidense Comex y la LME mediante la entrega en almacenes estadounidenses.

* El mercado también está evaluando el impacto del plan de las principales fundiciones chinas de recortar la producción un 10% el año que viene.

* El plan de las fundiciones de recortar la producción refuerza la previsión de que la oferta de cobre refinado será más escasa, señalaron en una nota los analistas del broker chino Jinrui Futures.

* El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada con una subida del 0,1%, a 88.920 yuanes (US$12.574,60) por tonelada, tras haber tocado antes un máximo histórico de 89.920 yuanes por tonelada.

* Entre otros metales básicos de la LME, el aluminio bajó un 1%, a US$2.863 la tonelada, el plomo sumaba un 0,3%, a US$1.996,5, mientras que el zinc perdió un 1,2%, a US$3.058,5, el níquel cedió un 0,8%, a US$14.805 y el estaño perdía un 0,4%, a US$38.975.

(1 dólar = 7,0714 yuanes)

(Reporte de Eric Onstad; Reporte adicional de Dylan Duan en Pekín; editado en español por Ricardo Figueroa)