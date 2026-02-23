METALES BÁSICOS: el cobre cae desde máximo semanal por alza de inventarios y confusión sobre aranceles

(.)

Por Eric Onstad

LONDRES, 23 feb (Reuters) - Los precios del cobre retrocedieron el lunes, ya que las existencias continuaban aumentando y los inversores se mostraban desconcertados sobre el futuro de los aranceles estadounidenses y antes de las operaciones en China tras las fiestas del Año Nuevo Lunar.

* El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cayó un 0,9%, a US$12.843 por tonelada métrica, a las 17:00 GMT, tras haber alcanzado un máximo semanal de US$13.050 a primera hora de la sesión.

* El cobre de la LME se había recuperado alrededor de un 3% en las últimas cuatro sesiones, pero sigue estando a mucha distancia del máximo histórico de US$14.527,50 del 29 de enero.

* "El hecho de que haya más existencias visibles fuera de Estados Unidos es un poco decepcionante, ya que puede indicar una cierta debilidad en la demanda", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree. "Pero siempre es difícil saber si se trata de existencias que pasan de los almacenes fuera de bolsa a la bolsa o simplemente de un debilitamiento de la demanda general".

* Las existencias de cobre en los almacenes aprobados por la LME aumentaron en 6.675 toneladas a 241.825 toneladas, según datos publicados el lunes, la cifra más alta desde marzo de 2025, tras haber aumentado un 70% en lo que va de año.

* Los metales, junto con el dólar y los mercados de valores, se vieron afectados por la incertidumbre después de que La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el viernes los aranceles de emergencia del presidente Donald Trump, lo que le llevó a anunciar rápidamente un nuevo arancel temporal del 15% a las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países.

* Los operadores también esperaban la reapertura el martes de la Bolsa de Futuros de Shanghái, que ha permanecido cerrada por las fiestas del Año Nuevo Lunar.

* "Lo importante es lo que vayan a hacer los chinos cuando vuelvan, si va a haber más demanda interna, porque eso es lo que ha faltado. Tendremos que esperar a ver qué pasa", dijo Robert Montefusco, de Sucden Financial.

* Entre otros metales básicos de la LME, el aluminio bajó un 0,4%, a US$3.091 la tonelada, el níquel cayó un 0,3%, a US$17.300, y el estaño avanzó un 2,5%, a US$47.735. El plomo bajó un 0,6%, a US$1.952,5 y el zinc cayó un 0,9%, a US$3.353. (Reporte de Eric Onstad, edición de Andrei Khalip. Editado en español por Ricardo Figueroa)